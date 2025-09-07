За сутки на фронте 170 боестолкновений, больше всего атак на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ
За прошедшие сутки украинские военные отбили 170 атак российских оккупантов.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Враг нанес один ракетный и 71 авиационный удар, применил три ракеты, 106 управляемых авиабомб и 6125 дронов-камикадзе. Всего за сутки зафиксировано 5308 обстрелов, в том числе 109 из РСЗО.
Обстановка на Севере
На Северо-Слобожанском направлении украинские защитники отбили семь атак.
Обстановка на Востоке
На Лиманском - 12, на Северском - 14, на Краматорском - 10, на Торецком - 13.
Наиболее напряженная ситуация сохранялась на Покровском направлении, где зафиксировано 52 штурмовых действия противника.
Обстановка на Харьковщине
На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районах Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки.
На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Купянска и в сторону Новоплатоновки, Новой Кругляковки.
Обстановка на Юге
Также 26 атак противника зафиксировано на Новопавловском направлении, единичные - на Ореховском.
На Приднепровском, Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях враг наступательных действий не проводил.
