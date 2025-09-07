РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10331 посетитель онлайн
Новости Фото Сводка Генштаба
182 0

За сутки на фронте 170 боестолкновений, больше всего атак на Покровском направлении, - Генштаб. КАРТЫ

За прошедшие сутки украинские военные отбили 170 атак российских оккупантов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

Враг нанес один ракетный и 71 авиационный удар, применил три ракеты, 106 управляемых авиабомб и 6125 дронов-камикадзе. Всего за сутки зафиксировано 5308 обстрелов, в том числе 109 из РСЗО.

Обстановка на Севере

На Северо-Слобожанском направлении украинские защитники отбили семь атак.

сводка Генштаба
Фото: Генштаб

Обстановка на Востоке

На Лиманском - 12, на Северском - 14, на Краматорском - 10, на Торецком - 13.

сводка Генштаба
Фото: Генштаб
сводка Генштаба
Фото: Генштаб
сводка Генштаба
Фото: Генштаб
сводка Генштаба
Фото: Генштаб

Наиболее напряженная ситуация сохранялась на Покровском направлении, где зафиксировано 52 штурмовых действия противника.

сводка
Фото: Генштаб

Обстановка на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак противника в районах Волчанска, Амбарного, Каменки и в направлении Нововасильевки.

сводка Генштаба за 07.09
Фото: Генштаб

На Купянском направлении вчера состоялось шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе Купянска и в сторону Новоплатоновки, Новой Кругляковки.

сводка
Фото: Генштаб

Обстановка на Юге

Также 26 атак противника зафиксировано на Новопавловском направлении, единичные - на Ореховском.

сводка Генштаба
Фото: Генштаб
сводка Генштаба
Фото: Генштаб

На Приднепровском, Гуляйпольском, Волынском и Полесском направлениях враг наступательных действий не проводил.

сводка Генштаба
Фото: Генштаб
сводка Генштаба
Фото: Генштаб

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Общие боевые потери РФ с начала войны - около 1 088 150 человек (+970 за сутки), 11 163 танка, 32 516 артсистем, 23 254 боевые бронированные машины. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Генштаб ВС (6908) война в Украине (6003)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 