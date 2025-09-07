ДТП за участі двох автомобілів сталася у Києві: дві людини загинули, ще троє постраждали. ФОТО

У неділю, 7 вересня, у Дарницькому районі Києва внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

За попередньою інформацією, близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan.

Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події.

Внаслідок ДТП постраждали водій і пасажирка Nissan - 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який у момент зіткнення перебував неподалік. Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

Наразі на місці ДТП продовжує працювати слідчо-оперативна група. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху.

