УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9195 відвідувачів онлайн
Новини Фото Смертельні ДТП
3 124 10

ДТП за участі двох автомобілів сталася у Києві: дві людини загинули, ще троє постраждали. ФОТО

У неділю, 7 вересня, у Дарницькому районі Києва внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.

Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.

За попередньою інформацією, близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan.

дтп у Києві

Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події.

дтп у Києві

Внаслідок ДТП постраждали водій і пасажирка Nissan - 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який у момент зіткнення перебував неподалік. Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.

дтп у Києві

Наразі на місці ДТП продовжує працювати слідчо-оперативна група. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху.

дтп у Києві

Дивіться також: ДТП на Черкащині: загинули троє людей, дитина госпіталізована. ФОТО

Автор: 

ДТП (4533) Київ (20123)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
довыпендривался водитель АУДИ
показати весь коментар
07.09.2025 19:32 Відповісти
Спішив на той світ...
Покалічив людей з Ніссана.
А пішохід взагалі дістав за нє🤬й.
показати весь коментар
07.09.2025 19:32 Відповісти
іпанат, це ж якою швидкістю він гнав?
показати весь коментар
07.09.2025 19:33 Відповісти
Це ж там небезпечна ділянка завжди була на початку Харківського Шосе. Я навчався в технікумі неподалік, там постійно ДТП - підземні переходи і світлофорів немає...
показати весь коментар
07.09.2025 19:50 Відповісти
людей на цій ділянці загинуло та скалічено багато
і завжди через отаких от іпаньків безголових - там нема де гнати
показати весь коментар
07.09.2025 19:56 Відповісти
там заїзд на міст.. дорожнє полотно трохи змінює кут нахилу… цього достатньо щоб при перевищені швидкості втратити керування…. результат лоб в лоб….і на той світ…
показати весь коментар
07.09.2025 20:05 Відповісти
У 2010-ому отакий ухарь на БМВ при зʼїзді з мосту влупив на швидкості таврію, яка стояла на перехресті, повертаючи наліво до Бориспільської
водій тавріі згорів живцем, його пасажирці пощастило - її викинуло на трамвайні колії, реанімація, вижила
після цього поворот наліво з мосту заборонили
так що літають не тільки при заїзді на міст, а ще при зʼїзді
показати весь коментар
07.09.2025 20:13 Відповісти
Пам'ятаю той випадок, було діло... А в 1996-му там BMW вилетів на зустрічну під ЛЕП на перехресті Гашека і Волгу влупив - у Волги "морди" майже не було, водій загинув. Ще тоді в телевізійній патрульній службі "Ситуація" показували по "Магнолія-ТВ"
показати весь коментар
07.09.2025 20:18 Відповісти
Завжди виникає ОДНЕ ПИТАННЯ - ну шо, встиг?..... але вже немає кого спитати.
Забувають водію приказку- "водій, не поспішай-на тебе чекають вдома "! Нажаль.....
показати весь коментар
07.09.2025 20:16 Відповісти
Скоріш за все воно нікуди й не поспішало. Просто крута тачка та понти в молодій дупі...
показати весь коментар
07.09.2025 20:57 Відповісти
 
 