ДТП за участі двох автомобілів сталася у Києві: дві людини загинули, ще троє постраждали. ФОТО
У неділю, 7 вересня, у Дарницькому районі Києва внаслідок зіткнення двох автомобілів загинули двоє людей, ще троє зазнали поранень.
Про це повідомляє поліція Києва, інформує Цензор.НЕТ.
За попередньою інформацією, близько 17:00 24-річний водій Audi, рухаючись із перевищенням швидкості по Харківському шосе, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся із автомобілем Nissan.
Від удару Audi загорівся, керманич та 45-річний пасажир вказаного транспортного засобу загинули на місці події.
Внаслідок ДТП постраждали водій і пасажирка Nissan - 59 та 47 років, а також 22-річний пішохід, який у момент зіткнення перебував неподалік. Постраждалі з травмами різного ступеня тяжкості були госпіталізовані.
Наразі на місці ДТП продовжує працювати слідчо-оперативна група. Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху.
Покалічив людей з Ніссана.
А пішохід взагалі дістав за нє🤬й.
і завжди через отаких от іпаньків безголових - там нема де гнати
водій тавріі згорів живцем, його пасажирці пощастило - її викинуло на трамвайні колії, реанімація, вижила
після цього поворот наліво з мосту заборонили
так що літають не тільки при заїзді на міст, а ще при зʼїзді
Забувають водію приказку- "водій, не поспішай-на тебе чекають вдома "! Нажаль.....