ДТП с участием двух автомобилей произошло в Киеве: два человека погибли, еще трое пострадали. ФОТО
В воскресенье, 7 сентября, в Дарницком районе Киева в вследствие столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще трое получили ранения.
Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительной информации, около 17:00 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.
От удара Audi загорелся, водитель и 45-летний пассажир указанного транспортного средства погибли на месте происшествия.
Вследствие ДТП пострадали водитель и пассажирка Nissan - 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, который в момент столкновения находился неподалеку. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
Сейчас на месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.
Покалічив людей з Ніссана.
А пішохід взагалі дістав за нє🤬й.
і завжди через отаких от іпаньків безголових - там нема де гнати
водій тавріі згорів живцем, його пасажирці пощастило - її викинуло на трамвайні колії, реанімація, вижила
після цього поворот наліво з мосту заборонили
так що літають не тільки при заїзді на міст, а ще при зʼїзді
Забувають водію приказку- "водій, не поспішай-на тебе чекають вдома "! Нажаль.....