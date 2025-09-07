ДТП с участием двух автомобилей произошло в Киеве: два человека погибли, еще трое пострадали. ФОТО

В воскресенье, 7 сентября, в Дарницком районе Киева в вследствие столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, около 17:00 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.

От удара Audi загорелся, водитель и 45-летний пассажир указанного транспортного средства погибли на месте происшествия.

Вследствие ДТП пострадали водитель и пассажирка Nissan - 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, который в момент столкновения находился неподалеку. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Сейчас на месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

Смотрите также: ДТП в Черкасской области: погибли три человека, ребенок госпитализирован. ФОТО