ДТП с участием двух автомобилей произошло в Киеве: два человека погибли, еще трое пострадали. ФОТО

В воскресенье, 7 сентября, в Дарницком районе Киева в вследствие столкновения двух автомобилей погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает полиция Киева, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительной информации, около 17:00 24-летний водитель Audi, двигаясь с превышением скорости по Харьковскому шоссе, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Nissan.

ДТП в Киеве

От удара Audi загорелся, водитель и 45-летний пассажир указанного транспортного средства погибли на месте происшествия.

ДТП в Киеве

Вследствие ДТП пострадали водитель и пассажирка Nissan - 59 и 47 лет, а также 22-летний пешеход, который в момент столкновения находился неподалеку. Пострадавшие с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

ДТП в Киеве

Сейчас на месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа. Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения.

ДТП в Киеве

довыпендривался водитель АУДИ
07.09.2025 19:32 Ответить
Спішив на той світ...
Покалічив людей з Ніссана.
А пішохід взагалі дістав за нє🤬й.
07.09.2025 19:32 Ответить
іпанат, це ж якою швидкістю він гнав?
07.09.2025 19:33 Ответить
Це ж там небезпечна ділянка завжди була на початку Харківського Шосе. Я навчався в технікумі неподалік, там постійно ДТП - підземні переходи і світлофорів немає...
07.09.2025 19:50 Ответить
людей на цій ділянці загинуло та скалічено багато
і завжди через отаких от іпаньків безголових - там нема де гнати
07.09.2025 19:56 Ответить
там заїзд на міст.. дорожнє полотно трохи змінює кут нахилу… цього достатньо щоб при перевищені швидкості втратити керування…. результат лоб в лоб….і на той світ…
07.09.2025 20:05 Ответить
У 2010-ому отакий ухарь на БМВ при зʼїзді з мосту влупив на швидкості таврію, яка стояла на перехресті, повертаючи наліво до Бориспільської
водій тавріі згорів живцем, його пасажирці пощастило - її викинуло на трамвайні колії, реанімація, вижила
після цього поворот наліво з мосту заборонили
так що літають не тільки при заїзді на міст, а ще при зʼїзді
07.09.2025 20:13 Ответить
Пам'ятаю той випадок, було діло... А в 1996-му там BMW вилетів на зустрічну під ЛЕП на перехресті Гашека і Волгу влупив - у Волги "морди" майже не було, водій загинув. Ще тоді в телевізійній патрульній службі "Ситуація" показували по "Магнолія-ТВ"
07.09.2025 20:18 Ответить
Завжди виникає ОДНЕ ПИТАННЯ - ну шо, встиг?..... але вже немає кого спитати.
Забувають водію приказку- "водій, не поспішай-на тебе чекають вдома "! Нажаль.....
07.09.2025 20:16 Ответить
Скоріш за все воно нікуди й не поспішало. Просто крута тачка та понти в молодій дупі...
07.09.2025 20:57 Ответить
 
 