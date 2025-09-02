ДТП в Черкасской области: погибли три человека, ребенок госпитализирован. ФОТО
2 сентября в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Есть погибшие, травмирован ребенок.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Черкасской области.
Так, вблизи села Песчаное столкнулись два легковых автомобиля.
Предварительно, водитель автомобиля "Ford Fiesta" выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с "ВАЗ-2110".
В результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека погибли на месте: 28-летняя водитель Ford, 56-летний водитель ВАЗ и его 65-летняя пассажир. Еще один человек в авто Ford - малолетний ребенок получил травмы и, сейчас, госпитализирован в медицинское учреждение.
Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления по факту ДТП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.
Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.
АЛЕ влада України цього не бачить . А попередня ВР проголосувала лобістський закон Южаніной ( ЕС) і Васадзе ( Батьківщина) , що завезти европейську 10 річку у хорошому стані ПРОСТОМУ УКРАЇНЦЮ НЕ ПО КАРМАНУ. Ось і їздять на совковому металобрухті.
А авто бариги гроши гребуть
А треба посадити усіх попередників- президентів та премьерів. Бо кармани свої вони набили, а в Україні автобанів не збудували
І ОСЬ ЗАРАЗ ДЕ Программа для **** на будівництво автобанів?
і не ця дурня як Київ Рівне Львів Чоп , що усі їдуть по колу вздовж ворожої Біларусі та ще в містах пробки на обьездних творять
Автобан має бути на 8 полос ( не менше) і прямий як стріла- Київ - Чоп ( це нова дорога і нові тонелі)
АЛЕ такого проєкту нема кому робити - бо в інститутах сплошь пенси з старими російськими програмами і мисленням, а також бажанням урвати куш.
ПОКАЖИ, вумнику , таку карту автобанів по Україні
Італія- підстаркуваті. Хоча перехід з Італії до Інсбруку - висший пилотаж у будівництві.
Але в у цьому не розумієтесь, бо їхали тількі з аеропорту до міста 😂😂😂
а цікавить мене лише одне: ТАК\НІ.
Так що я автобани Европи знаю . А ти типове хамло
На цьому спілкування закінчимо
p.s. де речі здаються в музеї мерса? як починається (одразу після отримання квитка) і закінчується екскурсія?
«Автобаны, соединяющие Испанию и Францию, в основном идут по Пиренейским горам, включая европейские маршруты E05 и E09, а также платные автомагистрали Франции и скоростные трассы Испании»
які тількі німецькі країни 😂😂😂
Дивись, тупим бути не зазорно, просто треба вчасно замовкнути... але тобі і ця опція закрита...
Auto-Bahn (авто-дорога) це німецький термін і саме так називаються автомагістралі в Німеччині де є і інші, тиж чомусь не пишеш що в в Угорщині є Крайзштрассе?)))) В США наприклад - хайвей ітд похідні в інших країнах. Але це МАГІСТРАЛЬНА дорога, розумієш? Запиши собі десь.
Знайома, вчителька німецької мови, колись підпрацьовувала, у відпустці, у одній німецькій сім"ї - вчила "маленького німчика", російської мови. Каже: "Їдемо по трасі. Малий (6 років), аж "скавчить", бо в туалет хоче. Батько його за кермом. Відповідає: "Терпи... Через п"ять кілометрів АЗС. Там є туалет... Закон порушувать не можна..."
Я сама-б, уже, обпісялася..."...
Це тормозит прогрес . І усю українську владу треба наказати за це скотенятство
Блин, даже у румун, дороги кращі ніж в Украіні( і це було ще до війни, і ще до Зе, і ще до яника і т п)
Andrey Levenov
що за маячня? "автобан" це автомагістраль в Німеччині, це по перше. Якщо мова про магістралі в цілому, то вони є і в Україні. Щодо "дві полоси без роздільної" то в Німеччині таких доріг % так 70 і вони ще вужчі ніж в Україні особливо якщо між селами ще і стовпчиків купа по краям які до центру виштовхуть на підсвідомості. Діло не в дорогах (точніше не тільки в них) а в дебілах і менталітеті макак на дорогах а також відсутності адекватних покарань, навіть за найменше порушення, як це є в тійже Німеччині".
Людина написала і про "технічний" бік проблеми, і про "морально-юридичний", а я лише його "уточнив"...
Нагадую Ваші скарги на наших "заробітчан", стосовно ушкодження ними дорогого покриття підлоги, викруткою, з-за їх "********" при дотриманні правил роботи, та про те, як Ви полювали на своїх працівників, коли вони пробували з власного місця роботи поцупить бетонозмішувач... Як бачите - у мене пам"ять хороша... Пройшло вже скільки років - а я не забув...
1. по перше - ну не хоче той Левенов , щоб Україна мала добрі автобани, автомагістралі , автошляхи . Ви тєж цього не хочете ?
2. по друге- я про менталітет не писала. Я пишу ШО ДЕРЖАВА МАЄ БУДУВАТИ АВТОШЛЯХИ , які не гірше ниж у ЕС . Ви що проти?
3. по трете- чого Ви захищаєте цього хама ? Він веде себе як кацап і провокує мене на відповідь. Я стараюсь спілкуватись з ним без хамства. Ви цього не бачите?
4. по чверте - ви не їздити за рулем і не їздили по ЕС ЗА РУЛЕМ. Тобто уяву про спір маєте слабку. Визмить це у нотатки.
5. по пʼяте - до чого той бетонозміщувач, ЩО У ОДЕСІ , в мене хтось у ночі вкрав , перекинувши його через паркан , ДО ЕВРОПЕЙСЬКИХ АВТОБАНІВ ?
6. По шосте - вибачайте за помилки в український мові - але я вчусь
Інший випадок - теж від знайомого: приїжджають у одне сільгосппідприємство представники відомого пивкомбінату. Укладають з керівництвом угоду про поставки ячменю. Селяни ячмінь виростили - а пивкомбінат не те що не забирає його - він і не відповідає на дзвінки!... Поїхали селяни туди... А директор відповідає: "робіть з тим ячменем, що хочете... Мені тільки угода була потрібна - щоб узаконить свою діяльність та отримать пільги. А для пива у мене є хімконцентрат з Європи..."
І таких "зразочків менталітету" можна нарахувать сотні тисяч... Ось звідки все виростає - а не з відсутності автобанів!!!
Ты здесь хозяин , а не гость...
Тащи с работы каждый гвоздь...
Тому вони і вкрали той бетонозмішувач...
😂😂😂😂😂
Менталітет - це сукупність спільних способів мислення, світосприйняття, вірувань, цінностей та моделей поведінки, які притаманні певній спільноті (нації, народу, соціальній групі) та формуються під впливом її культурного, історичного та соціального досвіду. Він є своєрідною "призмою", через яку людина бачить світ, і впливає на її духовну налаштованість, адаптацію до середовища та взаємодію з іншими.
А тепер співставте цє визначення з поведінкою Вашого електрика... Його менталітет йому дозволив наплювать на виконання дорученої йому роботи, і випить на робочому місці...(І хто дав гарантію, що електрик не пив тієї горілки, яку йому принесли, щоб він "заснув" і "не помітив", як крадуть агрегат? І хто дав гарантію, що він сам не був ініціатором крадіжки?). А менталітет злодіїв дозволив їм вважать "те, що погано лежить", своєю власністю... А Ваш менталітет дозволив Вам віднестись легковажно до організації охорони об"єкта... "Це ж Одеса"...".
ти на фото не бачиш знаку обмеження 50 км ?
ану розповіси нам всім раз ти така европейка який штраф у німеччині чи словачині за перевищення швидкості у 2 рази...
культура водіння у наших людей відсутня, бо знаки та правила то для лохів....
ще бачу і свої кохані евробляхи згадала, ну як знати може той корч який вилетів на зустрічку був пригнаний з ЄС, але то таке.
Так в Україні і своїх автозаводів нема , а у ЕС ЇХ ДО ФІГА і програми кредитування досі лояльні - % мінімальні ( від 0-5 річних) , а не 20% як в Україні
Може це ти аукціонні авто з США приганяешь? А вдарена авто між іншим починає колошматити електронику і т п. А не вдарена авто може працювати довше
ТАК ЩО ТЕМА З АВТО з одеського порту - це такий еврейсько - американський бизнес.
хоч не соромився про це вихвалятися 😂😂
а знаєш що бісить більше, коли знаєш що той підор який тут літає вчора повернувся з єс де їздив як старий дід.