1 896 47

ДТП в Черкасской области: погибли три человека, ребенок госпитализирован. ФОТО

2 сентября в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Есть погибшие, травмирован ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Черкасской области.

Так, вблизи села Песчаное столкнулись два легковых автомобиля.

Предварительно, водитель автомобиля "Ford Fiesta" выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с "ВАЗ-2110".

В результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека погибли на месте: 28-летняя водитель Ford, 56-летний водитель ВАЗ и его 65-летняя пассажир. Еще один человек в авто Ford - малолетний ребенок получил травмы и, сейчас, госпитализирован в медицинское учреждение.

В ДТП в Черкасской области погибли три человека: что известно
Фото: Полиция Черкасской области

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления по факту ДТП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

ДТП (7734) Черкасская область (117) Золотоношский район (2) Песчаное (1)
+3
що за маячня? "автобан" це автомагістраль в Німеччині, це по перше. Якщо мова про магістралі в цілому, то вони є і в Україні. Щодо "дві полоси без роздільної" то в Німеччині таких доріг % так 70 і вони ще вужчі ніж в Україні особливо якщо між селами ще і стовпчиків купа по краям які до центру виштовхуть на підсвідомості. Діло не в дорогах (точніше не тільки в них) а в дебілах і менталітеті макак на дорогах а також відсутності адекватних покарань, навіть за найменше порушення, як це є в тійже Німеччині.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:01 Ответить
+2
Усі автотрощі від старого совкового автопрому Ваз , Волг, Москвічів. Це 40 річне старье творить ДТП на автошляхах
АЛЕ влада України цього не бачить . А попередня ВР проголосувала лобістський закон Южаніной ( ЕС) і Васадзе ( Батьківщина) , що завезти европейську 10 річку у хорошому стані ПРОСТОМУ УКРАЇНЦЮ НЕ ПО КАРМАНУ. Ось і їздять на совковому металобрухті.
А авто бариги гроши гребуть
показать весь комментарий
02.09.2025 16:00 Ответить
+2
сходи опохмелись
показать весь комментарий
02.09.2025 16:04 Ответить
та тут більше схоже, що форд від когось тікав, хто йому в лоб нісся по зустрічній, а ваз вже практично притиснувся до огорожі.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:53 Ответить
Усі автотрощі від старого совкового автопрому Ваз , Волг, Москвічів. Це 40 річне старье творить ДТП на автошляхах
АЛЕ влада України цього не бачить . А попередня ВР проголосувала лобістський закон Южаніной ( ЕС) і Васадзе ( Батьківщина) , що завезти европейську 10 річку у хорошому стані ПРОСТОМУ УКРАЇНЦЮ НЕ ПО КАРМАНУ. Ось і їздять на совковому металобрухті.
А авто бариги гроши гребуть
показать весь комментарий
02.09.2025 16:00 Ответить
сходи опохмелись
показать весь комментарий
02.09.2025 16:04 Ответить
Статистику предъявите, плиз. ДТП творят дебилы за рулём.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:51 Ответить
ти наркоман? чи аби ото тільки шось "експертне" *****нуть?
показать весь комментарий
02.09.2025 16:03 Ответить
Чому там багато ДТП в Україні у регіонах . Тому що у ЕВРОПЕЙСЬКИХ країнах є автобани, а в Україні двополоски , на який постійно їдуть на обгін по зустрічний
А треба посадити усіх попередників- президентів та премьерів. Бо кармани свої вони набили, а в Україні автобанів не збудували
І ОСЬ ЗАРАЗ ДЕ Программа для **** на будівництво автобанів?
і не ця дурня як Київ Рівне Львів Чоп , що усі їдуть по колу вздовж ворожої Біларусі та ще в містах пробки на обьездних творять
Автобан має бути на 8 полос ( не менше) і прямий як стріла- Київ - Чоп ( це нова дорога і нові тонелі)
АЛЕ такого проєкту нема кому робити - бо в інститутах сплошь пенси з старими російськими програмами і мисленням, а також бажанням урвати куш.
показать весь комментарий
02.09.2025 15:55 Ответить
що за маячня? "автобан" це автомагістраль в Німеччині, це по перше. Якщо мова про магістралі в цілому, то вони є і в Україні. Щодо "дві полоси без роздільної" то в Німеччині таких доріг % так 70 і вони ще вужчі ніж в Україні особливо якщо між селами ще і стовпчиків купа по краям які до центру виштовхуть на підсвідомості. Діло не в дорогах (точніше не тільки в них) а в дебілах і менталітеті макак на дорогах а також відсутності адекватних покарань, навіть за найменше порушення, як це є в тійже Німеччині.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:01 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 16:08 Ответить
Ось тобі, невігласу, карта автобанів Німеччині
ПОКАЖИ, вумнику , таку карту автобанів по Україні

показать весь комментарий
02.09.2025 16:11 Ответить
Я писав про % автобанів в Німеччині відносно доріг як в Україні (по одній полосі без роздільної) але ти трохи тупа, тому не зрозуміла. Не засмучуйся.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:16 Ответить
Тупе ти, бо по німецьким автобанам не іздів, як і по австрійським і по словацьким і по угорським . І КАРТУ автобанів в Україні показати не можешь , бо її нема 😂😂😂
показать весь комментарий
02.09.2025 16:25 Ответить
ти в автобусі покаталась бачу, молодець. А давай якщо я прдметно доведу, що їздив то ти напишеш під тим комментом, що ти тупа шмара? Приймаєш виклик?
показать весь комментарий
02.09.2025 16:29 Ответить
бо мені лінь просто так йти скачувати відео з регістратора, буквально на днях їхав з аеропорта штутгарта.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:30 Ответить
Автобани поряд зі Штургартом погані, їздили і від Мюнхена, і від в Австрії, і від Боденського озера . Найкращі автобани - Австрія. Непогані і нові- Угорщіна Словаччина .
Італія- підстаркуваті. Хоча перехід з Італії до Інсбруку - висший пилотаж у будівництві.
Але в у цьому не розумієтесь, бо їхали тількі з аеропорту до міста 😂😂😂
показать весь комментарий
02.09.2025 16:44 Ответить
"погані від Штутгарта автобани" - так, це все дуже цікаво і головне - авторитетно. Так ти приймаєш мій виклик, шмаро? Я головного не почув, бо ******* ти можеш довго

а цікавить мене лише одне: ТАК\НІ.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:48 Ответить
то я не їздив то виявляється їздив але по "поганих". Ось в цьому коменті і є вся твоя тупість. А коментувати "поганий автобан Штутгарта" це я не знаю який рівень тупості... ще раз косвенно доводить тезу, що ти ніколи автобан не бачила в очі, бо якраз зі Штутгарта йде основна магістраль країни федерального значення а "до міста" то всі автобани мають з`їзди до міст\сел або інших типів дорів, ти цього не знала? І я хз як можна оцінювати "класність магістралі" коли це завжди пряма огорожена з двох боків 2-4 полоси і з`їзди пряма дорога, навіть не буду уточнювати чим в Австрії "круче" бо на відміну від тебе я їздив і там, тільки не на автобусі
показать весь комментарий
02.09.2025 16:59 Ответить
Я дітей возила до музею мерседесів у Штутгарті( до речі- це швабія) , і до музею БМВ у Мюнхені, і до музею АНГАР 7 у Зальцбургу . А живу я у Братиславі , і до Австрії від мене 15 хв. І до Венеції по австрійському автобану їздила( 7 годин) і почті 37 тонелів . І дороги і тоннелі ці будує корпорація Штрабаг . І дитина в мене зараз вчиться у Італії на інженера будівельника.
Так що я автобани Европи знаю . А ти типове хамло
На цьому спілкування закінчимо
показать весь комментарий
02.09.2025 17:15 Ответить
ну а для мене Штутгарт це мій другий дім, що ти мені доводить зібралась? Ти хоч на одне моє питання відповідь дай, скакаєш з теми на тему, пишеш якусь дичину і корчиш з себе всезнайку так, ніби ніхто крім тебе не був за кордоном із цією тупістю ще називаєш інших людей "невігласами" а потім скаржишся на хамство, у тебе шиза?

p.s. де речі здаються в музеї мерса? як починається (одразу після отримання квитка) і закінчується екскурсія?
показать весь комментарий
02.09.2025 17:44 Ответить
так, в Україні автобанів немає, так само як і бунден\ланд\крайз-штрассе, так само як і У-банів та С-банів)))) якеж ти тупе, ти навіть не розумієш що тобі пишуть, сидить тупо нон-стоп карти копіює, немає слів. Заспокойся, одноклітинне.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:38 Ответить
Карта автобанів УГОРЩІНИ , там де дурак Орбан
показать весь комментарий
02.09.2025 16:27 Ответить
в угорщині немає автобанів, ще раз тобі пишу. Є - магістралі, я тобі секрет відкрию - в Україні вони теж є, ти я бачу вмієш шукати за картинками тому і по Україні легко знайдеш.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:28 Ответить
Ось тобі вже Інтелект ШІ відповідає , вумнику
«Автобаны, соединяющие Испанию и Францию, в основном идут по Пиренейским горам, включая европейские маршруты E05 и E09, а также платные автомагистрали Франции и скоростные трассы Испании»

які тількі німецькі країни 😂😂😂
показать весь комментарий
02.09.2025 16:39 Ответить
в тебе свого інтеллекту не вистачає то ти пішла тупі питання ставити ШІ?
Дивись, тупим бути не зазорно, просто треба вчасно замовкнути... але тобі і ця опція закрита...

Auto-Bahn (авто-дорога) це німецький термін і саме так називаються автомагістралі в Німеччині де є і інші, тиж чомусь не пишеш що в в Угорщині є Крайзштрассе?)))) В США наприклад - хайвей ітд похідні в інших країнах. Але це МАГІСТРАЛЬНА дорога, розумієш? Запиши собі десь.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:45 Ответить
Карта автобанів Словаччини де дурак Фіцо
показать весь комментарий
02.09.2025 16:29 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 16:32 Ответить
Бились, б"ються і будуть биться, поки в Україні водії не засвоять одну річ: "Закони писані для ВСІХ, включаючи і їх самих!... ". Бісмарк колись сказав: "Держава, навіть з поганими законами та хорошими законами, прекрасно існуватиме... Але при поганих чиновниках, не допоможуть найкращі закони...". Те ж саме стосується і всього народу - бо "чиновники" - це його "зріз"...
Знайома, вчителька німецької мови, колись підпрацьовувала, у відпустці, у одній німецькій сім"ї - вчила "маленького німчика", російської мови. Каже: "Їдемо по трасі. Малий (6 років), аж "скавчить", бо в туалет хоче. Батько його за кермом. Відповідає: "Терпи... Через п"ять кілометрів АЗС. Там є туалет... Закон порушувать не можна..."
Я сама-б, уже, обпісялася..."...
показать весь комментарий
02.09.2025 16:08 Ответить
Пане, Яре. Я багато ізжу по ЕС. Зараз багато нових авто - в них і швидкість гарна. На автобанах можна швидко їхати , а по українським двуполоскам небезпечно. Це ненормально, що темпераментні козаки мають їздити як черепахи тай ще радянському автопромі.
Це тормозит прогрес . І усю українську владу треба наказати за це скотенятство
Блин, даже у румун, дороги кращі ніж в Украіні( і це було ще до війни, і ще до Зе, і ще до яника і т п)
показать весь комментарий
02.09.2025 16:19 Ответить
в автобусі ти їздиш? аби ти дійсно їздила по ЕС то тиб бачила купу звичайних 2х полосок.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:27 Ответить
Вам уже написали:
Andrey Levenov

що за маячня? "автобан" це автомагістраль в Німеччині, це по перше. Якщо мова про магістралі в цілому, то вони є і в Україні. Щодо "дві полоси без роздільної" то в Німеччині таких доріг % так 70 і вони ще вужчі ніж в Україні особливо якщо між селами ще і стовпчиків купа по краям які до центру виштовхуть на підсвідомості. Діло не в дорогах (точніше не тільки в них) а в дебілах і менталітеті макак на дорогах а також відсутності адекватних покарань, навіть за найменше порушення, як це є в тійже Німеччині".
Людина написала і про "технічний" бік проблеми, і про "морально-юридичний", а я лише його "уточнив"...
Нагадую Ваші скарги на наших "заробітчан", стосовно ушкодження ними дорогого покриття підлоги, викруткою, з-за їх "********" при дотриманні правил роботи, та про те, як Ви полювали на своїх працівників, коли вони пробували з власного місця роботи поцупить бетонозмішувач... Як бачите - у мене пам"ять хороша... Пройшло вже скільки років - а я не забув...
показать весь комментарий
02.09.2025 16:30 Ответить
Пане , Яре.
1. по перше - ну не хоче той Левенов , щоб Україна мала добрі автобани, автомагістралі , автошляхи . Ви тєж цього не хочете ?
2. по друге- я про менталітет не писала. Я пишу ШО ДЕРЖАВА МАЄ БУДУВАТИ АВТОШЛЯХИ , які не гірше ниж у ЕС . Ви що проти?
3. по трете- чого Ви захищаєте цього хама ? Він веде себе як кацап і провокує мене на відповідь. Я стараюсь спілкуватись з ним без хамства. Ви цього не бачите?
4. по чверте - ви не їздити за рулем і не їздили по ЕС ЗА РУЛЕМ. Тобто уяву про спір маєте слабку. Визмить це у нотатки.
5. по пʼяте - до чого той бетонозміщувач, ЩО У ОДЕСІ , в мене хтось у ночі вкрав , перекинувши його через паркан , ДО ЕВРОПЕЙСЬКИХ АВТОБАНІВ ?
6. По шосте - вибачайте за помилки в український мові - але я вчусь
показать весь комментарий
02.09.2025 17:05 Ответить
Я вам пояснив, що першопричина не в ширині доріг... І не в автомобілях... А в МЕНТАЛІТЕТІ наших людей!... Приведу приклад: маю знайомого. Працює в керівництві асфальтного заводу. Має юридичну освіту, тому вся юридична діяльність підприємства лежить на ньому. Розказує: приїхали до нього представники якоїсь "фірмочки", яка збиралася (нібито), займаться шляхобудівництвом. Уклали попередню угоду на поставки асфальту (в майбутньому)... І щезли... Ніяких замовлень від них не надходило. Потім приїжджають і просять, щоб підприємство підтвердило , що вони закуповували асфальт у нього... Їм відповідають: так угода була попередня. Це - як "заява про наміри" (меморандум). Відчули, що "смердить"... Почали наводить справки. А там вияснилося, що вони десь підрядилися ремонтувать ділянку дороги. Закупили якесь "асфальтоподібне гімно" у таких же "каламутних" ділків. А та дорога розповзлася через кілька місяців. І тепер їм світить не тільки позов на "кругленьку" суму, але й кримінальна справа....
Інший випадок - теж від знайомого: приїжджають у одне сільгосппідприємство представники відомого пивкомбінату. Укладають з керівництвом угоду про поставки ячменю. Селяни ячмінь виростили - а пивкомбінат не те що не забирає його - він і не відповідає на дзвінки!... Поїхали селяни туди... А директор відповідає: "робіть з тим ячменем, що хочете... Мені тільки угода була потрібна - щоб узаконить свою діяльність та отримать пільги. А для пива у мене є хімконцентрат з Європи..."
І таких "зразочків менталітету" можна нарахувать сотні тисяч... Ось звідки все виростає - а не з відсутності автобанів!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 17:25 Ответить
Пане Яре, а до чого тут бетонозмишувич, який в мене хтось ночью вкрав, коли я будувала собі дом в Одесі? Так це було ще і років 15-18 тому Я від вас просто у шоці
показать весь комментарий
02.09.2025 17:41 Ответить
А до того, що менталітет людей не змінюється за кілька років... І навіть не по "команді зверху"... Ви про знамените "водіння Мойсеєм євреїв, по пустелі, чули? Він їх, згідно з Біблією, водив до тих пір, поки не вмер останній, хто народився рабом у Єгипті... Ось скільки часу Мойсей взяв для зміни менталітету... При СРСР ходив вислів:
Ты здесь хозяин , а не гость...
Тащи с работы каждый гвоздь...
Тому вони і вкрали той бетонозмішувач...
показать весь комментарий
02.09.2025 17:53 Ответить
Мої будівельники не викрадали- вони у Київ поіхали . У домі працював лише електрик з Києва - тягнув дроти . А він ******** бухнути . Випив і заснув- а вранці бетонозмішувача вже не було і що йому скажеш?
😂😂😂😂😂
показать весь комментарий
02.09.2025 17:56 Ответить
І взагалі - це ж Одеса
показать весь комментарий
02.09.2025 17:57 Ответить
Не змушуйте мене матюкаться в вашу адресу - я дуже не люблю цього робить, стосовно опонентів...
Менталітет - це сукупність спільних способів мислення, світосприйняття, вірувань, цінностей та моделей поведінки, які притаманні певній спільноті (нації, народу, соціальній групі) та формуються під впливом її культурного, історичного та соціального досвіду. Він є своєрідною "призмою", через яку людина бачить світ, і впливає на її духовну налаштованість, адаптацію до середовища та взаємодію з іншими.
А тепер співставте цє визначення з поведінкою Вашого електрика... Його менталітет йому дозволив наплювать на виконання дорученої йому роботи, і випить на робочому місці...(І хто дав гарантію, що електрик не пив тієї горілки, яку йому принесли, щоб він "заснув" і "не помітив", як крадуть агрегат? І хто дав гарантію, що він сам не був ініціатором крадіжки?). А менталітет злодіїв дозволив їм вважать "те, що погано лежить", своєю власністю... А Ваш менталітет дозволив Вам віднестись легковажно до організації охорони об"єкта... "Це ж Одеса"...".
показать весь комментарий
02.09.2025 18:13 Ответить
де я таке написав, що я не хочу? ти реально якась відбита чесслово. Ти пишеш повну ЧЕПУХУ по темі на якій не розумієшся і називаєш людей невігласами які цю чепуху поправляють, а потім пишеш про хамство. Тормозіла, я тобі 50 разів написав, що автобани є тільки в Німеччині, це німецька назва доріг (буквально), але ти тупа і продовжуєш це повторювати відносно інших країн а потім дивуєшся що тебе називають тупою. Чому ти не кажеш що в словаччині є Бундесбани? Навчись правильно писати і не вигадувати і питань до тебе не буде.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:51 Ответить
" Чому там багато ДТП в Україні у регіонах"-потому что скоростной режим для лохов, а тормоза придумали трусы, а если нет мозгов, то всё равно на чём ты ездишь.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:53 Ответить
до чого тут автобани ?
ти на фото не бачиш знаку обмеження 50 км ?
ану розповіси нам всім раз ти така европейка який штраф у німеччині чи словачині за перевищення швидкості у 2 рази...
культура водіння у наших людей відсутня, бо знаки та правила то для лохів....
ще бачу і свої кохані евробляхи згадала, ну як знати може той корч який вилетів на зустрічку був пригнаний з ЄС, але то таке.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:46 Ответить
як же дістав цей афганістан на наших дорогах... коли вже будуть адекватні штрафи і покарання? коли вже почнеться виховання цього дебілізму, як наприклад, в тійже Німеччині? через одного макака за кермом, як же це дивно спостерігати цивілізованих людей коли виїжаєш вперше за кордон (в порівнянні) і як же бісить коли повертаєшся....
показать весь комментарий
02.09.2025 15:57 Ответить
У тій же Німеччині даже цигане їздять на добрих 10 річних авто за 8-12 тис евро. А до Україні ці авто не завезеш, бо їх кошторість одразу стає вдвоє більша із-за закону про евробляхи
Так в Україні і своїх автозаводів нема , а у ЕС ЇХ ДО ФІГА і програми кредитування досі лояльні - % мінімальні ( від 0-5 річних) , а не 20% як в Україні
показать весь комментарий
02.09.2025 16:05 Ответить
до чого тут вже це? в ЕС рухляді не менше і якраз та рухлядь і потрапляла в Україну евробляхами, їздити було неможливо, правильно зробили що прикрили цей бидлятник. Хто хоче нормальне авто (а не хлам) той приганяє собі авто з ЕС і зараз чи трохи вдарене але свіже з США (це уж точно краще ніж 90% блях які тяжнули в ті часи) але зелена влада і в цю нішу повернула конські податки.
показать весь комментарий
02.09.2025 16:11 Ответить
Я зрозуміла що цей закон ДЛЯ вас написала южанина з Васадзе.
Може це ти аукціонні авто з США приганяешь? А вдарена авто між іншим починає колошматити електронику і т п. А не вдарена авто може працювати довше
ТАК ЩО ТЕМА З АВТО з одеського порту - це такий еврейсько - американський бизнес.
хоч не соромився про це вихвалятися 😂😂
показать весь комментарий
02.09.2025 16:23 Ответить
я не знаю як цей потік бреда коментувати, тому не буду... вибачай
показать весь комментарий
02.09.2025 16:25 Ответить
штрафи я б не сказав що відсутні, відсутня невідворотність покарання, у європі якщо будеш порушувати то в поліцію подзвонить той хто це помітив, і це не буде викликати негативу ні у кого...
а знаєш що бісить більше, коли знаєш що той підор який тут літає вчора повернувся з єс де їздив як старий дід.
показать весь комментарий
02.09.2025 17:49 Ответить
так про це і мова, це і є вина саме недостатніх штрафів і контролю а вже потім транспорта інфраструктура. В Україні немає ніякого суттевого покарання. В Німеччині якщо помітять що ти взяв в руки телефон в авто - 100 євро, якщо призвело до ДТП - більше. І так у всьому і їм байдуже хто за кермом, хоч Мерц. Чи значить це, що там не порушують? Ні, порушують, але через високі штрафи і наслідки такі випадки знижені до нуля і де стоїть знак 20-30 на окраїні де слабкий трафік і ніколи нікого немає - тягнуться всі 20-30 і ніхто не бібкає і не обганяє, бо за поворотом може бути пересувна "кукушка" і привіт 35-70 євро, а якщо назбирається то будуть наслідки серйозніші. Через ХХ років такої дресури на дорогах люди ведуть себе як люди, чого нам і не вистачає.
показать весь комментарий
02.09.2025 18:00 Ответить
 
 