ДТП в Черкасской области: погибли три человека, ребенок госпитализирован. ФОТО

2 сентября в Черкасской области произошло смертельное ДТП. Есть погибшие, травмирован ребенок.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщила полиция Черкасской области.

Так, вблизи села Песчаное столкнулись два легковых автомобиля.

Предварительно, водитель автомобиля "Ford Fiesta" выехала на встречную полосу движения и совершила столкновение с "ВАЗ-2110".

В результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека погибли на месте: 28-летняя водитель Ford, 56-летний водитель ВАЗ и его 65-летняя пассажир. Еще один человек в авто Ford - малолетний ребенок получил травмы и, сейчас, госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото: Полиция Черкасской области

Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта следственного управления по факту ДТП внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по части 3 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшие смерть нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

