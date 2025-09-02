УКР
ДТП на Черкащині: загинули троє людей, дитина госпіталізована. ФОТО

2 вересня у Черкаській області сталася смертельна ДТП. Є загиблі, травмована дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Черкаської області.

Так, поблизу села Піщане зіткнулися два легкові автомобілі. 

Попередньо, водій автомобіля "Ford Fiesta" виїхала на зустрічну смугу руху та скоїла зіткнення з "ВАЗ-2110".

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 3 людей загинули на місці: 28-річна кермувальниця Ford, 56-річний водій ВАЗ та його 65-річна пасажирка. Ще одна особа в авто Ford — малолітня дитина зазнала травм і, наразі, госпіталізована до медичного закладу.

У ДТП на Черкащині загинули троє людей: що відомо
Фото: Поліція Черкащини

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління за фактом ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нині поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

У ДТП на Черкащині загинули троє людей: що відомо
Фото: Поліція Черкащини
У ДТП на Черкащині загинули троє людей: що відомо
Фото: Поліція Черкащини

Топ коментарі
+2
що за маячня? "автобан" це автомагістраль в Німеччині, це по перше. Якщо мова про магістралі в цілому, то вони є і в Україні. Щодо "дві полоси без роздільної" то в Німеччині таких доріг % так 70 і вони ще вужчі ніж в Україні особливо якщо між селами ще і стовпчиків купа по краям які до центру виштовхуть на підсвідомості. Діло не в дорогах (точніше не тільки в них) а в дебілах і менталітеті макак на дорогах а також відсутності адекватних покарань, навіть за найменше порушення, як це є в тійже Німеччині.
показати весь коментар
02.09.2025 16:01 Відповісти
+2
Бились, б"ються і будуть биться, поки в Україні водії не засвоять одну річ: "Закони писані для ВСІХ, включаючи і їх самих!... ". Бісмарк колись сказав: "Держава, навіть з поганими законами та хорошими законами, прекрасно існуватиме... Але при поганих чиновниках, не допоможуть найкращі закони...". Те ж саме стосується і всього народу - бо "чиновники" - це його "зріз"...
Знайома, вчителька німецької мови, колись підпрацьовувала, у відпустці, у одній німецькій сім"ї - вчила "маленького німчика", російської мови. Каже: "Їдемо по трасі. Малий (6 років), аж "скавчить", бо в туалет хоче. Батько його за кермом. Відповідає: "Терпи... Через п"ять кілометрів АЗС. Там є туалет... Закон порушувать не можна..."
Я сама-б, уже, обпісялася..."...
показати весь коментар
02.09.2025 16:08 Відповісти
+1
Усі автотрощі від старого совкового автопрому Ваз , Волг, Москвічів. Це 40 річне старье творить ДТП на автошляхах
АЛЕ влада України цього не бачить . А попередня ВР проголосувала лобістський закон Южаніной ( ЕС) і Васадзе ( Батьківщина) , що завезти европейську 10 річку у хорошому стані ПРОСТОМУ УКРАЇНЦЮ НЕ ПО КАРМАНУ. Ось і їздять на совковому металобрухті.
А авто бариги гроши гребуть
показати весь коментар
02.09.2025 16:00 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
та тут більше схоже, що форд від когось тікав, хто йому в лоб нісся по зустрічній, а ваз вже практично притиснувся до огорожі.
показати весь коментар
02.09.2025 15:53 Відповісти
Усі автотрощі від старого совкового автопрому Ваз , Волг, Москвічів. Це 40 річне старье творить ДТП на автошляхах
АЛЕ влада України цього не бачить . А попередня ВР проголосувала лобістський закон Южаніной ( ЕС) і Васадзе ( Батьківщина) , що завезти европейську 10 річку у хорошому стані ПРОСТОМУ УКРАЇНЦЮ НЕ ПО КАРМАНУ. Ось і їздять на совковому металобрухті.
А авто бариги гроши гребуть
показати весь коментар
02.09.2025 16:00 Відповісти
сходи опохмелись
показати весь коментар
02.09.2025 16:04 Відповісти
ти наркоман? чи аби ото тільки шось "експертне" *****нуть?
показати весь коментар
02.09.2025 16:03 Відповісти
Чому там багато ДТП в Україні у регіонах . Тому що у ЕВРОПЕЙСЬКИХ країнах є автобани, а в Україні двополоски , на який постійно їдуть на обгін по зустрічний
А треба посадити усіх попередників- президентів та премьерів. Бо кармани свої вони набили, а в Україні автобанів не збудували
І ОСЬ ЗАРАЗ ДЕ Программа для **** на будівництво автобанів?
і не ця дурня як Київ Рівне Львів Чоп , що усі їдуть по колу вздовж ворожої Біларусі та ще в містах пробки на обьездних творять
Автобан має бути на 8 полос ( не менше) і прямий як стріла- Київ - Чоп ( це нова дорога і нові тонелі)
АЛЕ такого проєкту нема кому робити - бо в інститутах сплошь пенси з старими російськими програмами і мисленням, а також бажанням урвати куш.
показати весь коментар
02.09.2025 15:55 Відповісти
що за маячня? "автобан" це автомагістраль в Німеччині, це по перше. Якщо мова про магістралі в цілому, то вони є і в Україні. Щодо "дві полоси без роздільної" то в Німеччині таких доріг % так 70 і вони ще вужчі ніж в Україні особливо якщо між селами ще і стовпчиків купа по краям які до центру виштовхуть на підсвідомості. Діло не в дорогах (точніше не тільки в них) а в дебілах і менталітеті макак на дорогах а також відсутності адекватних покарань, навіть за найменше порушення, як це є в тійже Німеччині.
показати весь коментар
02.09.2025 16:01 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 16:08 Відповісти
Ось тобі, невігласу, карта автобанів Німеччині
ПОКАЖИ, вумнику , таку карту автобанів по Україні

показати весь коментар
02.09.2025 16:11 Відповісти
Я писав про % автобанів в Німеччині відносно доріг як в Україні (по одній полосі без роздільної) але ти трохи тупа, тому не зрозуміла. Не засмучуйся.
показати весь коментар
02.09.2025 16:16 Відповісти
Тупе ти, бо по німецьким автобанам не іздів, як і по австрійським і по словацьким і по угорським . І КАРТУ автобанів в Україні показати не можешь , бо її нема 😂😂😂
показати весь коментар
02.09.2025 16:25 Відповісти
ти в автобусі покаталась бачу, молодець. А давай якщо я прдметно доведу, що їздив то ти напишеш під тим комментом, що ти тупа шмара? Приймаєш виклик?
показати весь коментар
02.09.2025 16:29 Відповісти
бо мені лінь просто так йти скачувати відео з регістратора, буквально на днях їхав з аеропорта штутгарта.
показати весь коментар
02.09.2025 16:30 Відповісти
Карта автобанів УГОРЩІНИ , там де дурак Орбан
показати весь коментар
02.09.2025 16:27 Відповісти
в угорщині немає автобанів, ще раз тобі пишу. Є - магістралі, я тобі секрет відкрию - в Україні вони теж є, ти я бачу вмієш шукати за картинками тому і по Україні легко знайдеш.
показати весь коментар
02.09.2025 16:28 Відповісти
Карта автобанів Словаччини де дурак Фіцо
показати весь коментар
02.09.2025 16:29 Відповісти
показати весь коментар
02.09.2025 16:32 Відповісти
Бились, б"ються і будуть биться, поки в Україні водії не засвоять одну річ: "Закони писані для ВСІХ, включаючи і їх самих!... ". Бісмарк колись сказав: "Держава, навіть з поганими законами та хорошими законами, прекрасно існуватиме... Але при поганих чиновниках, не допоможуть найкращі закони...". Те ж саме стосується і всього народу - бо "чиновники" - це його "зріз"...
Знайома, вчителька німецької мови, колись підпрацьовувала, у відпустці, у одній німецькій сім"ї - вчила "маленького німчика", російської мови. Каже: "Їдемо по трасі. Малий (6 років), аж "скавчить", бо в туалет хоче. Батько його за кермом. Відповідає: "Терпи... Через п"ять кілометрів АЗС. Там є туалет... Закон порушувать не можна..."
Я сама-б, уже, обпісялася..."...
показати весь коментар
02.09.2025 16:08 Відповісти
Пане, Яре. Я багато ізжу по ЕС. Зараз багато нових авто - в них і швидкість гарна. На автобанах можна швидко їхати , а по українським двуполоскам небезпечно. Це ненормально, що темпераментні козаки мають їздити як черепахи тай ще радянському автопромі.
Це тормозит прогрес . І усю українську владу треба наказати за це скотенятство
Блин, даже у румун, дороги кращі ніж в Украіні( і це було ще до війни, і ще до Зе, і ще до яника і т п)
показати весь коментар
02.09.2025 16:19 Відповісти
в автобусі ти їздиш? аби ти дійсно їздила по ЕС то тиб бачила купу звичайних 2х полосок.
показати весь коментар
02.09.2025 16:27 Відповісти
Вам уже написали:
Andrey Levenov

що за маячня? "автобан" це автомагістраль в Німеччині, це по перше. Якщо мова про магістралі в цілому, то вони є і в Україні. Щодо "дві полоси без роздільної" то в Німеччині таких доріг % так 70 і вони ще вужчі ніж в Україні особливо якщо між селами ще і стовпчиків купа по краям які до центру виштовхуть на підсвідомості. Діло не в дорогах (точніше не тільки в них) а в дебілах і менталітеті макак на дорогах а також відсутності адекватних покарань, навіть за найменше порушення, як це є в тійже Німеччині".
Людина написала і про "технічний" бік проблеми, і про "морально-юридичний", а я лише його "уточнив"...
Нагадую Ваші скарги на наших "заробітчан", стосовно ушкодження ними дорогого покриття підлоги, викруткою, з-за їх "********" при дотриманні правил роботи, та про те, як Ви полювали на своїх працівників, коли вони пробували з власного місця роботи поцупить бетонозмішувач... Як бачите - у мене пам"ять хороша... Пройшло вже скільки років - а я не забув...
показати весь коментар
02.09.2025 16:30 Відповісти
як же дістав цей афганістан на наших дорогах... коли вже будуть адекватні штрафи і покарання? коли вже почнеться виховання цього дебілізму, як наприклад, в тійже Німеччині? через одного макака за кермом, як же це дивно спостерігати цивілізованих людей коли виїжаєш вперше за кордон (в порівнянні) і як же бісить коли повертаєшся....
показати весь коментар
02.09.2025 15:57 Відповісти
У тій же Німеччині даже цигане їздять на добрих 10 річних авто за 8-12 тис евро. А до Україні ці авто не завезеш, бо їх кошторість одразу стає вдвоє більша із-за закону про евробляхи
Так в Україні і своїх автозаводів нема , а у ЕС ЇХ ДО ФІГА і програми кредитування досі лояльні - % мінімальні ( від 0-5 річних) , а не 20% як в Україні
показати весь коментар
02.09.2025 16:05 Відповісти
до чого тут вже це? в ЕС рухляді не менше і якраз та рухлядь і потрапляла в Україну евробляхами, їздити було неможливо, правильно зробили що прикрили цей бидлятник. Хто хоче нормальне авто (а не хлам) той приганяє собі авто з ЕС і зараз чи трохи вдарене але свіже з США (це уж точно краще ніж 90% блях які тяжнули в ті часи) але зелена влада і в цю нішу повернула конські податки.
показати весь коментар
02.09.2025 16:11 Відповісти
Я зрозуміла що цей закон ДЛЯ вас написала южанина з Васадзе.
Може це ти аукціонні авто з США приганяешь? А вдарена авто між іншим починає колошматити електронику і т п. А не вдарена авто може працювати довше
ТАК ЩО ТЕМА З АВТО з одеського порту - це такий еврейсько - американський бизнес.
хоч не соромився про це вихвалятися 😂😂
показати весь коментар
02.09.2025 16:23 Відповісти
я не знаю як цей потік бреда коментувати, тому не буду... вибачай
показати весь коментар
02.09.2025 16:25 Відповісти
 
 