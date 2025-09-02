ДТП на Черкащині: загинули троє людей, дитина госпіталізована. ФОТО
2 вересня у Черкаській області сталася смертельна ДТП. Є загиблі, травмована дитина.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила поліція Черкаської області.
Так, поблизу села Піщане зіткнулися два легкові автомобілі.
Попередньо, водій автомобіля "Ford Fiesta" виїхала на зустрічну смугу руху та скоїла зіткнення з "ВАЗ-2110".
Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 3 людей загинули на місці: 28-річна кермувальниця Ford, 56-річний водій ВАЗ та його 65-річна пасажирка. Ще одна особа в авто Ford — малолітня дитина зазнала травм і, наразі, госпіталізована до медичного закладу.
Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління за фактом ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.
Нині поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
АЛЕ влада України цього не бачить . А попередня ВР проголосувала лобістський закон Южаніной ( ЕС) і Васадзе ( Батьківщина) , що завезти европейську 10 річку у хорошому стані ПРОСТОМУ УКРАЇНЦЮ НЕ ПО КАРМАНУ. Ось і їздять на совковому металобрухті.
А авто бариги гроши гребуть
А треба посадити усіх попередників- президентів та премьерів. Бо кармани свої вони набили, а в Україні автобанів не збудували
І ОСЬ ЗАРАЗ ДЕ Программа для **** на будівництво автобанів?
і не ця дурня як Київ Рівне Львів Чоп , що усі їдуть по колу вздовж ворожої Біларусі та ще в містах пробки на обьездних творять
Автобан має бути на 8 полос ( не менше) і прямий як стріла- Київ - Чоп ( це нова дорога і нові тонелі)
АЛЕ такого проєкту нема кому робити - бо в інститутах сплошь пенси з старими російськими програмами і мисленням, а також бажанням урвати куш.
ПОКАЖИ, вумнику , таку карту автобанів по Україні
Знайома, вчителька німецької мови, колись підпрацьовувала, у відпустці, у одній німецькій сім"ї - вчила "маленького німчика", російської мови. Каже: "Їдемо по трасі. Малий (6 років), аж "скавчить", бо в туалет хоче. Батько його за кермом. Відповідає: "Терпи... Через п"ять кілометрів АЗС. Там є туалет... Закон порушувать не можна..."
Я сама-б, уже, обпісялася..."...
Це тормозит прогрес . І усю українську владу треба наказати за це скотенятство
Блин, даже у румун, дороги кращі ніж в Украіні( і це було ще до війни, і ще до Зе, і ще до яника і т п)
Andrey Levenov
що за маячня? "автобан" це автомагістраль в Німеччині, це по перше. Якщо мова про магістралі в цілому, то вони є і в Україні. Щодо "дві полоси без роздільної" то в Німеччині таких доріг % так 70 і вони ще вужчі ніж в Україні особливо якщо між селами ще і стовпчиків купа по краям які до центру виштовхуть на підсвідомості. Діло не в дорогах (точніше не тільки в них) а в дебілах і менталітеті макак на дорогах а також відсутності адекватних покарань, навіть за найменше порушення, як це є в тійже Німеччині".
Людина написала і про "технічний" бік проблеми, і про "морально-юридичний", а я лише його "уточнив"...
Нагадую Ваші скарги на наших "заробітчан", стосовно ушкодження ними дорогого покриття підлоги, викруткою, з-за їх "********" при дотриманні правил роботи, та про те, як Ви полювали на своїх працівників, коли вони пробували з власного місця роботи поцупить бетонозмішувач... Як бачите - у мене пам"ять хороша... Пройшло вже скільки років - а я не забув...
Так в Україні і своїх автозаводів нема , а у ЕС ЇХ ДО ФІГА і програми кредитування досі лояльні - % мінімальні ( від 0-5 річних) , а не 20% як в Україні
Може це ти аукціонні авто з США приганяешь? А вдарена авто між іншим починає колошматити електронику і т п. А не вдарена авто може працювати довше
ТАК ЩО ТЕМА З АВТО з одеського порту - це такий еврейсько - американський бизнес.
хоч не соромився про це вихвалятися 😂😂