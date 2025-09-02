ДТП на Черкащині: загинули троє людей, дитина госпіталізована. ФОТО

2 вересня у Черкаській області сталася смертельна ДТП. Є загиблі, травмована дитина.

Так, поблизу села Піщане зіткнулися два легкові автомобілі.

Попередньо, водій автомобіля "Ford Fiesta" виїхала на зустрічну смугу руху та скоїла зіткнення з "ВАЗ-2110".

Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди 3 людей загинули на місці: 28-річна кермувальниця Ford, 56-річний водій ВАЗ та його 65-річна пасажирка. Ще одна особа в авто Ford — малолітня дитина зазнала травм і, наразі, госпіталізована до медичного закладу.

Фото: Поліція Черкащини

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління за фактом ДТП внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть кількох осіб) Кримінального кодексу України.

Нині поліцейські проводять необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин дорожньо-транспортної пригоди.

Фото: Поліція Черкащини