На Одещині Lexus з’їхав у кювет - загинула жінка, постраждав 5-річний хлопчик: ЗМІ пишуть, що за кермом перебував мер Рені Плєхов. ФОТОрепортаж

У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок перекидання позашляховика Lexus загинула жінка, 5-річний хлопчик і чоловік зазнали численних травм, їх госпіталізували.

Про це повідомляє поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, ДТП сталася вдень 30 серпня на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське.

Попередньо встановлено, що 53-річний водій позашляховика Lexus допустив виїзд із проїжджої частини в кювет із подальшим перекиданням автомобіля.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами. Чоловіка буде перевірено на стан спʼяніння", - сказано в повідомленні.

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

За інформацією видання "Думська", в аварію потрапив мер Рені Ігор Плєхов. Загинула його мати, а син дістав перелом ключиці.

Дивіться також: ДТП за участю громадського транспорту сталася у Харкові - постраждало 8 людей. ФОТОрепортаж