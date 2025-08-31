На Одещині Lexus з’їхав у кювет - загинула жінка, постраждав 5-річний хлопчик: ЗМІ пишуть, що за кермом перебував мер Рені Плєхов. ФОТОрепортаж
У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок перекидання позашляховика Lexus загинула жінка, 5-річний хлопчик і чоловік зазнали численних травм, їх госпіталізували.
Про це повідомляє поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
За даними правоохоронців, ДТП сталася вдень 30 серпня на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське.
Попередньо встановлено, що 53-річний водій позашляховика Lexus допустив виїзд із проїжджої частини в кювет із подальшим перекиданням автомобіля.
"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами. Чоловіка буде перевірено на стан спʼяніння", - сказано в повідомленні.
Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.
За інформацією видання "Думська", в аварію потрапив мер Рені Ігор Плєхов. Загинула його мати, а син дістав перелом ключиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я мав такий випадок.
Врятувала широка асвальтована обочина.
бо обочина - то шанс кувиркатись
особливо на лексусі
я колись на леоні з феофанії ледве не вилетів... швидкість та дурість...
шумахери срані...
до речі той теж докатався але на лижах...
бо лижі то не формула 1, там думати треба 😁
Осіб,які їздять на лексусах,не саджають.
А чиновників такого рангу тим більше.
принаймні тобі ніхто не заважає карати самотужки
але ти ******, а не козак, так?
Ти на лижах хоча б раз стояв?
Шумахер наїхав на скелю під снігом. Товщина снігу була не великою і це привело до нещасного випадку.
принаймні карвінгом, а так можуть 1% на склоні
він перевищів швидкість, та свої можливості
крапка
зара й лексус та тесла то діагноз
як можна гасати на високому парусному некеровуаному бегемоті???
ти кретин?
Сама карета змінювалася і перетворилася на автомобіль, а історична назва залишилася.
Про це https://www.facebook.com/100067143425286/posts/************************************************************************/?d=n йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.
Мера Рені та колишнього депутата обвинувачували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вони хотіли отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів за виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду. Їх викрили під час отримання половини суми.
Суд визнав обох винними та призначив меру дев'ять років позбавлення волі, колишньому депутату - десять років. Також їх позбавили на три роки права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади та постановили конфіскувати майно.
мати вбив власний син якого вона виховала мудаком!