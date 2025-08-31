УКР
На Одещині Lexus з’їхав у кювет - загинула жінка, постраждав 5-річний хлопчик: ЗМІ пишуть, що за кермом перебував мер Рені Плєхов. ФОТОрепортаж

У Білгород-Дністровському районі Одеської області внаслідок перекидання позашляховика Lexus загинула жінка, 5-річний хлопчик і чоловік зазнали численних травм, їх госпіталізували.

Про це повідомляє поліція Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

За даними правоохоронців, ДТП сталася вдень 30 серпня на автодорозі між населеними пунктами Введенка та Світлодолинське.

дтп
 

Попередньо встановлено, що 53-річний водій позашляховика Lexus допустив виїзд із проїжджої частини в кювет із подальшим перекиданням автомобіля.

дтп
 

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинула 72-річна жінка, яка перебувала на пасажирському місці. Водія та 5-річного хлопчика, який також знаходився в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами. Чоловіка буде перевірено на стан спʼяніння", - сказано в повідомленні.

дтп
 

Поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.

За інформацією видання "Думська", в аварію потрапив мер Рені Ігор Плєхов. Загинула його мати, а син дістав перелом ключиці. 

Дивіться також: ДТП за участю громадського транспорту сталася у Харкові - постраждало 8 людей. ФОТОрепортаж

ДТП (4532) Одеська область (3458) Білгород-Дністровський район (22)
+16
Особо гадать не нужно - превышение скоростного режима, не справился с управлением и пошел кувыркаться. В хороших машинах же можно не пристегиваться, за это право деньги плачены. Ну а дальше машина все хорошо сделала - капсула цела. Но вот люди в ней летали как кошка в стиральной машине. Удар головой о стойку и привет.
показати весь коментар
31.08.2025 01:58 Відповісти
+8
Мерів саджають лише коли вони йдуть проти зеленої гнилі. В інших випадках у них іммунітет.
показати весь коментар
31.08.2025 08:10 Відповісти
+7
Вищий антикорупційний суд України 17 квітня виніс обвинувальний вирок міському голові Рені Одеської області Ігорю Плєхову та ексдепутату місцевої ради Івану Пойдолову. Обох обвинувачували в корупції.

Про це https://www.facebook.com/100067143425286/posts/************************************************************************/?d=n йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.

Мера Рені та колишнього депутата обвинувачували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вони хотіли отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів за виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду. Їх викрили під час отримання половини суми.

Суд визнав обох винними та призначив меру дев'ять років позбавлення волі, колишньому депутату - десять років. Також їх позбавили на три роки права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади та постановили конфіскувати майно.
показати весь коментар
31.08.2025 08:20 Відповісти
Особо гадать не нужно - превышение скоростного режима, не справился с управлением и пошел кувыркаться. В хороших машинах же можно не пристегиваться, за это право деньги плачены. Ну а дальше машина все хорошо сделала - капсула цела. Но вот люди в ней летали как кошка в стиральной машине. Удар головой о стойку и привет.
показати весь коментар
31.08.2025 01:58 Відповісти
99% що так й було як Ви описали. Ще міг бути п'яним, бо мер - "нєлох" - йому "можна".
показати весь коментар
31.08.2025 12:21 Відповісти
Як правило - це комбінація високої швидкості і втомленості (неуважності) водія.
показати весь коментар
31.08.2025 02:16 Відповісти
Міг якийсь дебіл їхати на швидкості прямо лоб, прийшлось на швидкості з'їхати на обочину (якої немає).
Я мав такий випадок.
Врятувала широка асвальтована обочина.
показати весь коментар
31.08.2025 03:11 Відповісти
наступного разу гальмуй як у правилах написано
бо обочина - то шанс кувиркатись
особливо на лексусі
я колись на леоні з феофанії ледве не вилетів... швидкість та дурість...
показати весь коментар
31.08.2025 05:03 Відповісти
Для цього треба купувати великі машини, на кшталт Ф250 чи Ф350
показати весь коментар
31.08.2025 06:30 Відповісти
А truck підійде?
показати весь коментар
31.08.2025 08:44 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2025 09:09 Відповісти
Дуже гарний автомобіль, буду королем автошляхів.
показати весь коментар
31.08.2025 09:17 Відповісти
Явно перевищення швидкості. Але від'їбіться від людини - мати загинула, син травмований, він сам себе покарав страшно.
показати весь коментар
31.08.2025 02:42 Відповісти
ні, він ще сяде за вбивство матері
шумахери срані...
до речі той теж докатався але на лижах...
бо лижі то не формула 1, там думати треба 😁
показати весь коментар
31.08.2025 05:05 Відповісти
Дмитро Лебідь
Осіб,які їздять на лексусах,не саджають.
А чиновників такого рангу тим більше.
показати весь коментар
31.08.2025 07:21 Відповісти
Мерів саджають лише коли вони йдуть проти зеленої гнилі. В інших випадках у них іммунітет.
показати весь коментар
31.08.2025 08:10 Відповісти
подивимось
принаймні тобі ніхто не заважає карати самотужки
але ти ******, а не козак, так?
показати весь коментар
31.08.2025 12:11 Відповісти
А ти коли писав думав?
Ти на лижах хоча б раз стояв?
Шумахер наїхав на скелю під снігом. Товщина снігу була не великою і це привело до нещасного випадку.
показати весь коментар
31.08.2025 08:53 Відповісти
пердюк, я на лижах катаюсь краще шумахера повір
принаймні карвінгом, а так можуть 1% на склоні

він перевищів швидкість, та свої можливості
крапка
показати весь коментар
31.08.2025 12:09 Відповісти
*******, він взагалі у той день не хотів кататися на лижах, обгрунтовуючи це недостатністю снігового покриття. Але ойго сім'я наполягла поїхати в гори. Тому помовч, якщо не знаєш історії цієї трагедії.
показати весь коментар
31.08.2025 12:28 Відповісти
Якби він справді піклувався про свою матір, він би їхав особливо обережно.
показати весь коментар
31.08.2025 05:27 Відповісти
раніше казали шо бмв то діагноз
зара й лексус та тесла то діагноз
як можна гасати на високому парусному некеровуаному бегемоті???
показати весь коментар
31.08.2025 05:06 Відповісти
Будь яке авто діагноз, коли прав понапокупалі!!!
показати весь коментар
31.08.2025 06:22 Відповісти
Ти на дорогу подивись, на ній тільки на волах можна їздити.
показати весь коментар
31.08.2025 08:56 Відповісти
пердюк, то шо тоді треба гнати як навіжений?
ти кретин?
показати весь коментар
31.08.2025 12:18 Відповісти
*******, кожен сам обирає свій шлях на той світ. Цього разу йому не пощастило.
показати весь коментар
31.08.2025 12:22 Відповісти
Міський голова райцентру на "лексусі". Кучеряво живуть.
показати весь коментар
31.08.2025 05:34 Відповісти
Перевірити податкові декларації цього селянина
показати весь коментар
31.08.2025 06:33 Відповісти
Зараз з'ясується, що Лексус був зареєстрований на загиблу матір і що вона сама була за кермом...
показати весь коментар
31.08.2025 08:54 Відповісти
І хлопець був пьяний в синю сраку.
показати весь коментар
31.08.2025 10:17 Відповісти
І купила вона його на позичені у 5 річного онука гроші.
показати весь коментар
31.08.2025 11:59 Відповісти
Вставлю свої 5 філологічних копійок. Ніколи не розумів використання журналістами "карета швидкої допомоги", ще б дописали "запряжена кіньми". Чому не "автомобіль", "машина" тощо? Або просто "швидка допомога"...
показати весь коментар
31.08.2025 07:37 Відповісти
Традиція, в Канаді поліція -Royal Canadian Mounted Police (Королівська канадська кінна поліція).
показати весь коментар
31.08.2025 07:52 Відповісти
показати весь коментар
31.08.2025 07:57 Відповісти
Це вся поліція так (Королівська канадська кінна поліція) називається чи лише та її частина яка працює на конях (як на фото)?
показати весь коментар
31.08.2025 08:09 Відповісти
ага, тільки та традиція взята з роССійскої імперії
показати весь коментар
31.08.2025 08:55 Відповісти
«Батьком» швидкої допомоги називають Домініка Жана Ларрея - головного хірурга наполеонівської армії. Він першим запровадив карети швидкої допомоги в 1793 році. Тоді це дійсно були карети - запряжені кіньми.
Сама карета змінювалася і перетворилася на автомобіль, а історична назва залишилася.
показати весь коментар
31.08.2025 09:08 Відповісти
вся
показати весь коментар
31.08.2025 08:10 Відповісти
https://rcmp.ca/en/corporate-information/about-rcmp About the RCMP | Royal Canadian Mounted Police
показати весь коментар
31.08.2025 08:20 Відповісти
Цікаво читати, коли люди пишуть про життя в інших країнах і порівнюючи з нашими реаліями. Усі плюси і мінуси.
показати весь коментар
31.08.2025 08:35 Відповісти
Для людини, яка n*20 років тому вивчила значення слова "mount" з Unix (і довгий час лише те значення і знала), назва вашої поліції видається особливо кумедною
показати весь коментар
31.08.2025 11:22 Відповісти
Вищий антикорупційний суд України 17 квітня виніс обвинувальний вирок міському голові Рені Одеської області Ігорю Плєхову та ексдепутату місцевої ради Івану Пойдолову. Обох обвинувачували в корупції.

Про це https://www.facebook.com/100067143425286/posts/************************************************************************/?d=n йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.

Мера Рені та колишнього депутата обвинувачували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вони хотіли отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів за виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду. Їх викрили під час отримання половини суми.

Суд визнав обох винними та призначив меру дев'ять років позбавлення волі, колишньому депутату - десять років. Також їх позбавили на три роки права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади та постановили конфіскувати майно.
показати весь коментар
31.08.2025 08:20 Відповісти
Виявляється в українських в'язницях можна мати особистий Лексус і ганяти на ньому дорогами без охорони!!!
показати весь коментар
31.08.2025 09:13 Відповісти
... буде перевірено на стан сп'яніння ... - ага, через декілька днів
показати весь коментар
31.08.2025 09:26 Відповісти
Нічого страшного, купить новий Лексус, шо їх нема, чи шо.
показати весь коментар
31.08.2025 10:16 Відповісти
Мурло корупційне подумало, що купило закони фізики?
показати весь коментар
31.08.2025 10:36 Відповісти
Природний відбір все розтавить на свої місця.
показати весь коментар
31.08.2025 11:52 Відповісти
задумайтесь як карає Ісус
мати вбив власний син якого вона виховала мудаком!
показати весь коментар
31.08.2025 12:15 Відповісти
 
 