ДТП за участю громадського транспорту сталася у Харкові - постраждало 8 людей. ФОТОрепортаж
23 серпня на проспекті Героїв Харкова сталося зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківської області.
Хто постраждав у ДТП у Харкові
Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина.
Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих доставлено до лікарні.
На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульні поліцейські.
Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Всі обставини автопригоди встановлюються.
