ДТП за участю громадського транспорту сталася у Харкові - постраждало 8 людей. ФОТОрепортаж

23 серпня на проспекті Героїв Харкова сталося зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляє поліція Харківської області.

Хто постраждав у ДТП у Харкові

Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина.

Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих доставлено до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульні поліцейські.

ДТП у Харкові 23 серпня 2025 року
ДТП у Харкові 23 серпня 2025 року
ДТП у Харкові 23 серпня 2025 року

Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Всі обставини автопригоди встановлюються.

ДТП (4530) Харків (5855) Харківська область (1504) Харківський район (527)
Дивлюсь і думаю- 30 років незалежності, а в містах отакі іржаві тарабайки досі їздять. Багатюща країна стояла на місці ,а мафія набиралась крові як піявки на тілі- росла, крєпчала. Якесь прокляття нам… вічне прокляття.
показати весь коментар
23.08.2025 18:21 Відповісти
Чого Крузаку не хватало?
показати весь коментар
23.08.2025 18:28 Відповісти
Розуму...
показати весь коментар
23.08.2025 18:45 Відповісти
каркас "автобуса" навіть не грунтували і не красили, це потужна хуцпа
показати весь коментар
23.08.2025 18:48 Відповісти
зайцеву вже випустили.
показати весь коментар
23.08.2025 19:01 Відповісти
 
 