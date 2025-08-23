ДТП за участю громадського транспорту сталася у Харкові - постраждало 8 людей. ФОТОрепортаж

23 серпня на проспекті Героїв Харкова сталося зіткнення автомобіля Toyota, тролейбуса та автобуса.

Хто постраждав у ДТП у Харкові

Внаслідок аварії постраждали шість пасажирів громадського транспорту, серед яких 16-річна дівчина.

Також травмовані водій і пасажир легковика. Усіх потерпілих доставлено до лікарні.

На місці події працює слідчо-оперативна група слідчого управління ГУНП в Харківській області та патрульні поліцейські.

Наразі слідчими вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Всі обставини автопригоди встановлюються.

