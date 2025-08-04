Резонансна ДТП на Хмельниччині із загибеллю 11-річної дівчинки: прокуратура довела вину учасників, засуджено іноземця та місцевого жителя. ФОТОрепортаж

Прокуратура довела вину учасників резонансної ДТП на Хмельниччині. За загибель 11-річної дитини засуджено іноземця та місцевого жителя.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ця трагедія сколихнула не лише Хмельниччину, а й усю Україну. У 2019 році загинула 11-річна дівчинка, життя якої обірвалося внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, спричиненої грубими порушеннями правил дорожнього руху з боку обох водіїв.

"З першого дня прокуратура взяла справу під контроль. Прокурори забезпечили повне та об’єктивне дослідження обставин, вжили заходів для міжнародного розшуку і екстрадиції одного з учасників ДТП, здійснювали процесуальне керівництво, підтримували публічне обвинувачення в суді, що дало змогу довести вину обох учасників смертельної аварії", - йдеться у повідомленні.

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Що встановило слідство?

За матеріалами слідства, водій мотоцикла, місцевий житель, рухався в обласному центрі з перевищенням швидкості більш ніж удвічі, а водій легкового автомобіля, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав йому перевагу в русі. Унаслідок зіткнення мотоцикл відкинуло на дівчинку, яка стояла на тротуарі та чекала "зеленого" світла. Дитина отримала травми не сумісні з життям, від яких померла в лікарні того ж дня.

















"Після скоєння ДТП один із її учасників, громадянин іноземної держави, залишив територію України. За погодженням з прокурором його оголосили в міжнародний розшук. У листопаді 2021 року чоловіка затримали, після чого, за сприяння прокуратури, його екстрадували до України для притягнення до кримінальної відповідальності", - наголошують в Офісі генпрокурора.

Інший водій був затриманий одразу після події. У 2021 році його засуджено до 6 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на три роки. Верховний Суд скасував попередній вирок для спільного розгляду та після екстрадиції другого обвинуваченого, справу об’єднали.

Під час повторного судового процесу обидва обвинувачені визнали вину. Громадянин іноземної держави добровільно відшкодував моральну шкоду батькам дитини.

"На підставі наданих прокурором доказів, досліджених у судовому засіданні, а також з урахуванням поведінки обвинувачених і позиції потерпілих, які наполягали на диференційованому покаранні вважаючи мотоцикліста більш винним в аварії ніж іноземця, суд 4.08.2025 визнав обох винними за ч. 2 ст.286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої)", - додають в Офісі генпрокурора.

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Іноземному громадянину, водію автомобіля, суд призначив покарання у вигляді 3 роки 9 місяців позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Суд, врахувавши визнання вини громадянином Республіки Туреччина, відшкодування моральної шкоди батькам дитини в розмірі мільйон гривень, вік 75 років, стан здоров’я та позицію потерпілих. Його звільнили з-під варти в залі суду у зв’язку із повним відбуттям покарання в слідчому ізоляторі.

Місцевому жителю, водієві мотоцикла, – 5 років 8 місяців позбавлення волі з таким же додатковим обмеженням. Таку міру покарання визначено у зв’язку з визнанням вини, позитивною характеристикою та наявністю на утриманні двох дітей. За рішенням суду мотоцикліст сплатить потерпілим 500 тис. грн моральної шкоди.

До набрання вироком законної сили водій мотоцикла перебуватиме під вартою.

Злочини, вчинені щодо дітей, а також випадки загибелі неповнолітніх, які набули широкого розголосу, перебувають на особливому контролі органів прокуратури.

Прокуратура й надалі забезпечуватиме ефективне розслідування таких злочинів, невідворотність покарання та захист прав потерпілих, передусім – дітей.