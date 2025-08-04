Резонансное ДТП в Хмельницкой области с гибелью 11-летней девочки: прокуратура доказала вину участников, осужден иностранец и местный житель. ФОТОРЕПОРТАЖ

Прокуратура доказала вину участников резонансного ДТП в Хмельницкой области. За гибель 11-летнего ребенка осуждены иностранец и местный житель.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, эта трагедия всколыхнула не только Хмельницкую область, но и всю Украину. В 2019 году погибла 11-летняя девочка, жизнь которой оборвалась в результате дорожно-транспортного происшествия, вызванного грубыми нарушениями правил дорожного движения со стороны обоих водителей.

"С первого дня прокуратура взяла дело под контроль. Прокуроры обеспечили полное и объективное исследование обстоятельств, приняли меры для международного розыска и экстрадиции одного из участников ДТП, осуществляли процессуальное руководство, поддерживали публичное обвинение в суде, что позволило доказать вину обоих участников смертельной аварии", - говорится в сообщении.

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Что установило следствие?

По материалам следствия, водитель мотоцикла, местный житель, двигался в областном центре с превышением скорости более чем вдвое, а водитель легкового автомобиля, выполняя маневр поворота налево, не предоставил ему преимущество в движении. В результате столкновения мотоцикл отбросило на девочку, которая стояла на тротуаре и ждала "зеленого" света. Ребенок получил травмы не совместимые с жизнью, от которых скончался в больнице в тот же день.

















"После совершения ДТП один из его участников, гражданин иностранного государства, покинул территорию Украины. По согласованию с прокурором его объявили в международный розыск. В ноябре 2021 года мужчину задержали, после чего, при содействии прокуратуры, его экстрадировали в Украину для привлечения к уголовной ответственности", - отмечают в Офисе генпрокурора.

Другой водитель был задержан сразу после происшествия. В 2021 году он был приговорен к 6 годам лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на три года. Верховный Суд отменил предыдущий приговор для совместного рассмотрения и после экстрадиции второго обвиняемого, дело объединили.

Во время повторного судебного процесса оба обвиняемых признали вину. Гражданин иностранного государства добровольно возместил моральный ущерб родителям ребенка.

"На основании предоставленных прокурором доказательств, исследованных в судебном заседании, а также с учетом поведения обвиняемых и позиции потерпевших, которые настаивали на дифференцированном наказании считая мотоциклиста более виновным в аварии чем иностранца, суд 4.08.2025 признал обоих виновными по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)", - добавляют в Офисе генпрокурора.

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Иностранному гражданину, водителю автомобиля, суд назначил наказание в виде 3 года 9 месяцев лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Суд, учитывая признание вины гражданином Республики Турция, возмещение морального вреда родителям ребенка в размере миллион гривен, возраст 75 лет, состояние здоровья и позицию потерпевших. Его освободили из-под стражи в зале суда в связи с полным отбытием наказания в следственном изоляторе.

Местному жителю, водителю мотоцикла, - 5 лет 8 месяцев лишения свободы с таким же дополнительным ограничением. Такую меру наказания определено в связи с признанием вины, положительной характеристикой и наличием на иждивении двоих детей. По решению суда мотоциклист оплатит потерпевшим 500 тыс. грн морального ущерба.

До вступления приговора в законную силу водитель мотоцикла будет находиться под стражей.

Преступления, совершенные в отношении детей, а также случаи гибели несовершеннолетних, получившие широкую огласку, находятся на особом контроле органов прокуратуры.

Прокуратура и в дальнейшем будет обеспечивать эффективное расследование таких преступлений, неотвратимость наказания и защиту прав потерпевших, прежде всего - детей.