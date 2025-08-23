1 444 5
ДТП с участием общественного транспорта произошло в Харькове - пострадали 8 человек. ФОТОрепортаж
23 августа на проспекте Героев Харькова произошло столкновение автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.
Кто пострадал в ДТП в Харькове
В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка.
Также травмированы водитель и пассажир легковушки. Все пострадавшие доставлены в больницу.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульные полицейские.
Сейчас следователями решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.
Все обстоятельства ДТП устанавливаются.
