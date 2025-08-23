РУС
Новости Фото ДТП на Харьковщине
1 444 5

ДТП с участием общественного транспорта произошло в Харькове - пострадали 8 человек. ФОТОрепортаж

23 августа на проспекте Героев Харькова произошло столкновение автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает полиция Харьковской области.

Кто пострадал в ДТП в Харькове

В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка.

Также травмированы водитель и пассажир легковушки. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульные полицейские.

ДТП в Харькове 23 августа 2025 года
ДТП в Харькове 23 августа 2025 года
ДТП в Харькове 23 августа 2025 года

Сейчас следователями решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Автор: 

ДТП (7732) Харьков (7730) Харьковская область (1485) Харьковский район (521)
Дивлюсь і думаю- 30 років незалежності, а в містах отакі іржаві тарабайки досі їздять. Багатюща країна стояла на місці ,а мафія набиралась крові як піявки на тілі- росла, крєпчала. Якесь прокляття нам… вічне прокляття.
показать весь комментарий
23.08.2025 18:21 Ответить
Чого Крузаку не хватало?
показать весь комментарий
23.08.2025 18:28 Ответить
Розуму...
показать весь комментарий
23.08.2025 18:45 Ответить
каркас "автобуса" навіть не грунтували і не красили, це потужна хуцпа
показать весь комментарий
23.08.2025 18:48 Ответить
зайцеву вже випустили.
показать весь комментарий
23.08.2025 19:01 Ответить
 
 