ДТП с участием общественного транспорта произошло в Харькове - пострадали 8 человек. ФОТОрепортаж

23 августа на проспекте Героев Харькова произошло столкновение автомобиля Toyota, троллейбуса и автобуса.

Кто пострадал в ДТП в Харькове

В результате аварии пострадали шесть пассажиров общественного транспорта, среди которых 16-летняя девушка.

Также травмированы водитель и пассажир легковушки. Все пострадавшие доставлены в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа следственного управления ГУНП в Харьковской области и патрульные полицейские.

Сейчас следователями решается вопрос о внесении сведений о происшествии в Единый реестр досудебных расследований.

Все обстоятельства ДТП устанавливаются.

