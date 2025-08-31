В Одесской области Lexus съехал в кювет - погибла женщина, пострадал 5-летний мальчик: СМИ пишут, что за рулем находился мэр Рени Плехов. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате переворачивания внедорожника Lexus погибла женщина, 5-летний мальчик и мужчина получили многочисленные травмы, их госпитализировали.

Об этом сообщает полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.

По данным правоохранителей, ДТП произошло днем 30 августа на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское.

Предварительно установлено, что 53-летний водитель внедорожника Lexus допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим переворачиванием автомобиля.

"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте. Водитель и 5-летний мальчик, который также находился в машине, каретой скорой помощи доставлены в местную больницу с многочисленными травмами. Мужчина будет проверен на состояние опьянения", - сказано в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

По информации издания "Думская", в аварию попал мэр Рени Игорь Плехов. Погибла его мать, а сын получил перелом ключицы.

