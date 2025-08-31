В Одесской области Lexus съехал в кювет - погибла женщина, пострадал 5-летний мальчик: СМИ пишут, что за рулем находился мэр Рени Плехов. ФОТОРЕПОРТАЖ
В Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате переворачивания внедорожника Lexus погибла женщина, 5-летний мальчик и мужчина получили многочисленные травмы, их госпитализировали.
Об этом сообщает полиция Одесской области, информирует Цензор.НЕТ.
По данным правоохранителей, ДТП произошло днем 30 августа на автодороге между населенными пунктами Введенка и Светлодолинское.
Предварительно установлено, что 53-летний водитель внедорожника Lexus допустил выезд с проезжей части в кювет с последующим переворачиванием автомобиля.
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибла 72-летняя женщина, которая находилась на пассажирском месте. Водитель и 5-летний мальчик, который также находился в машине, каретой скорой помощи доставлены в местную больницу с многочисленными травмами. Мужчина будет проверен на состояние опьянения", - сказано в сообщении.
Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.
По информации издания "Думская", в аварию попал мэр Рени Игорь Плехов. Погибла его мать, а сын получил перелом ключицы.
Про це https://www.facebook.com/100067143425286/posts/************************************************************************/?d=n йдеться у повідомленні Вищого антикорупційного суду.
Мера Рені та колишнього депутата обвинувачували за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. За даними слідства, вони хотіли отримати хабар у розмірі 100 тисяч доларів за виділення земельної ділянки комунальної власності площею 2,5 га в оренду. Їх викрили під час отримання половини суми.
Суд визнав обох винними та призначив меру дев'ять років позбавлення волі, колишньому депутату - десять років. Також їх позбавили на три роки права обіймати посади в органах місцевого самоврядування та в органах державної влади та постановили конфіскувати майно.