РФ планує побудувати військовий об’єкт на території "Азовсталі" та під’єднати його до ЗАЕС, - Андрющенко. ФОТО

У тимчасово окупованому Маріуполі Росія планує звести військовий об’єкт на території зруйнованого металургійного комбінату "Азовсталь".

Про це заявив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ.

РФ хоче побудувати військовий об’єкт на "Азовсталі"

Для його роботи окупанти хочуть використати електроенергію, під’єднавши завод до Запорізької АЕС. Згідно з матеріалами, проєктом передбачена реконструкція високовольтних ліній на напрямку "Заря-Азовсталь", заміна опор та облаштування нових відпайок. Замовником вказано російську компанію "Кашпін".

Андрющенко зазначив, що проєкт виконують за наказом так званого "Мінбуду ДНР" від 6 серпня 2025 року. За його словами, лінія електропередач закінчується на підступах до "Азовсталі", а решта інфраструктурних планів засекречені, що свідчить про військове призначення об’єкта.

Він наголосив, що ці роботи є частиною нової енергетичної магістралі РФ - від ЗАЕС через Волноваху й Тельманове у бік Росії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС про заяви Путіна щодо ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене та понести відповідальність

Це буде вже не військовий обєкт а цілий бункєр,сто відсотків вони мають мапу Азовсталі і всі укриття та ходи рашистам відомі.
08.09.2025 11:02 Відповісти
у них був час щоб провести екскурсію та й з гідом наврядчи були проблеми
08.09.2025 11:08 Відповісти
 
 