РФ планирует построить военный объект на территории "Азовстали" и подключить его к ЗАЭС, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе Россия планирует возвести военный объект на территории разрушенного металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Для его работы оккупанты хотят использовать электроэнергию, подключив завод к Запорожской АЭС. Согласно материалам, проектом предусмотрена реконструкция высоковольтных линий на направлении "Заря-Азовсталь", замена опор и обустройство новых отпаек. Заказчиком указана российская компания "Кашпин".

Андрющенко отметил, что проект выполняется по приказу так называемого "Минстроя ДНР" от 6 августа 2025 года. По его словам, линия электропередач заканчивается на подступах к "Азовстали", а остальные инфраструктурные планы засекречены, что свидетельствует о военном назначении объекта.

Он подчеркнул, что эти работы являются частью новой энергетической магистрали РФ - от ЗАЭС через Волноваху и Тельманово в сторону России.

