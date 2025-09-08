РУС
РФ планирует построить военный объект на территории "Азовстали" и подключить его к ЗАЭС, - Андрющенко. ФОТО

Во временно оккупированном Мариуполе Россия планирует возвести военный объект на территории разрушенного металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом заявил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

РФ хочет построить военный объект на "Азовсталі"

Для его работы оккупанты хотят использовать электроэнергию, подключив завод к Запорожской АЭС. Согласно материалам, проектом предусмотрена реконструкция высоковольтных линий на направлении "Заря-Азовсталь", замена опор и обустройство новых отпаек. Заказчиком указана российская компания "Кашпин".

Андрющенко отметил, что проект выполняется по приказу так называемого "Минстроя ДНР" от 6 августа 2025 года. По его словам, линия электропередач заканчивается на подступах к "Азовстали", а остальные инфраструктурные планы засекречены, что свидетельствует о военном назначении объекта.

Он подчеркнул, что эти работы являются частью новой энергетической магистрали РФ - от ЗАЭС через Волноваху и Тельманово в сторону России.

Азовсталь (380) Запорожская АЭС (741) Андрющенко Петр (594)
Це буде вже не військовий обєкт а цілий бункєр,сто відсотків вони мають мапу Азовсталі і всі укриття та ходи рашистам відомі.
08.09.2025 11:02 Ответить
у них був час щоб провести екскурсію та й з гідом наврядчи були проблеми
08.09.2025 11:08 Ответить
Потрібно вибивати рашистів з ЗАЕС інакше вони побудують укріпрайон з якого організують плацдарм для нового наступу. А Європа буде верещати що ніззя бити в відповідь бо буде ядерна небезпека при пошкодженні інфраструктури
08.09.2025 11:41 Ответить
В них тепер плацдарм від Белгорода до Владівостока до останнього кацапа вбитив в голову.
08.09.2025 11:53 Ответить
Скільки ще фейків підхопить та поширить Андрющенко?
Об'єкт простіше побудувати біля самої станції а не в руїнах Азовсталі. Так дешевше, надійніше по захисту та лінії тягнути не треба. І причина є - захист станції.
08.09.2025 11:51 Ответить
 
 