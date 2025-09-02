РУС
МИД о заявлениях Путина относительно ЗАЭС: Вор должен вернуть украденное и понести ответственность

Путин сделал заявление об оккупированной ЗАЭС: МИД Украины ответил

Диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова сотрудничать с США и Украиной в вопросе временно оккупированной Запорожской АЭС. Украина отмечает, что кража не дает права собственности.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что вор должен вернуть украденное и понести ответственность, а "не предлагать его кому-то в аренду".

В МИД напомнили, что Запорожская атомная электростанция уже более трех лет находится под незаконной оккупацией России. А это повлекло беспрецедентные угрозы для ядерной безопасности Украины, Европы и мира.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ не допускает экспертов МАГАТЭ к дамбе возле оккупированной ЗАЭС

Захватив станцию, российские оккупанты превратили ее в военную базу, повредили ее инфраструктуру и нормальное функционирование, прибегли к давлению, угрозам и даже плену сотрудников ЗАЭС.

"Российская государственная корпорация "Росатом" несет ответственность за оккупацию и функционирование захваченной станции. Ее представители постоянно находятся на этом важном объекте ядерной инфраструктуры Украины, вмешиваются в технические процессы, оказывают давление на украинских специалистов. Россия лишила миссию МАГАТЭ (ISAMZ) возможности содержательно получать информацию о ситуации на Запорожской АЭС", - отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что единственным путем к восстановлению ядерной безопасности является "безотлагательный и полный вывод российского военного и другого персонала с площадки Запорожской АЭС, ее полноценный международный мониторинг и возвращение под полный контроль Украины".

Только такие шаги могут нивелировать риски ядерного инцидента и гарантировать безопасное функционирование станции, добавил МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МАГАТЭ фиксирует трудности с водообеспечением реакторов Запорожской АЭС

МИД (7087) путин владимир (32119) Запорожская АЭС (740)
Запоріжська АЕС була здана майже без спротиву, ще до великої війни біля Криму було чотири бригади чисельністю 21 тисяча військових ,але чомусь їх вивели залишили лише 350 мор.піхів ,я вже не кажу про розмінування Чонгару і інших мостів,тобто готувались до здачі Півдня і хто відповість за цей злочин ?
02.09.2025 21:20 Ответить
«Крадій має повернути вкрадене та понести відповідальність» - золоті слова, і головне - вони можуть бути застосовані і до слуг урода.
02.09.2025 21:57 Ответить
02.09.2025 23:16 Ответить
 
 