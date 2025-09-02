МИД о заявлениях Путина относительно ЗАЭС: Вор должен вернуть украденное и понести ответственность

Диктатор Владимир Путин заявил, что РФ якобы готова сотрудничать с США и Украиной в вопросе временно оккупированной Запорожской АЭС. Украина отмечает, что кража не дает права собственности.

Об этом говорится в заявлении МИД Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Там отметили, что вор должен вернуть украденное и понести ответственность, а "не предлагать его кому-то в аренду".

В МИД напомнили, что Запорожская атомная электростанция уже более трех лет находится под незаконной оккупацией России. А это повлекло беспрецедентные угрозы для ядерной безопасности Украины, Европы и мира.

Захватив станцию, российские оккупанты превратили ее в военную базу, повредили ее инфраструктуру и нормальное функционирование, прибегли к давлению, угрозам и даже плену сотрудников ЗАЭС.

"Российская государственная корпорация "Росатом" несет ответственность за оккупацию и функционирование захваченной станции. Ее представители постоянно находятся на этом важном объекте ядерной инфраструктуры Украины, вмешиваются в технические процессы, оказывают давление на украинских специалистов. Россия лишила миссию МАГАТЭ (ISAMZ) возможности содержательно получать информацию о ситуации на Запорожской АЭС", - отметили в МИД.

В ведомстве отметили, что единственным путем к восстановлению ядерной безопасности является "безотлагательный и полный вывод российского военного и другого персонала с площадки Запорожской АЭС, ее полноценный международный мониторинг и возвращение под полный контроль Украины".

Только такие шаги могут нивелировать риски ядерного инцидента и гарантировать безопасное функционирование станции, добавил МИД.

