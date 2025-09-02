МЗС про заяви Путіна щодо ЗАЕС: Крадій має повернути вкрадене та понести відповідальність

Диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито готова співпрацювати зі США та Україною в питанні тимчасово окупованої Запорізької АЕС. Україна наголошує, що крадіжка не надає права власності.

Про це йдеться у заяві МЗС України, інформує Цензор.НЕТ.

Там наголосили, що крадій має повернути вкрадене та понести відповідальність, а "не пропонувати його комусь в оренду".

У МЗС нагадали, що Запорізька атомна електростанція вже понад три роки перебуває під незаконною окупацією Росії. А це спричинило безпрецедентні загрози для ядерної безпеки України, Європи та світу.

Захопивши станцію, російські окупанти перетворили її на військову базу, пошкодили її інфраструктуру та нормальне функціонування, вдалися до тиску, погроз і навіть полону співробітників ЗАЕС.

"Російська державна корпорація "Росатом" несе відповідальність за окупацію та функціонування захопленої станції. Її представники постійно перебувають на цьому важливому об’єкті ядерної інфраструктури України, втручаються в технічні процеси, чинять тиск на українських фахівців. Росія позбавила місію МАГАТЕ (ISAMZ) спроможності змістовно отримувати інформацію про ситуацію на Запорізькій АЕС", - зазначили в МЗС.

У відомстві зауважили, що єдиним шляхом до відновлення ядерної безпеки є "невідкладне і повне виведення російського військового та іншого персоналу із майданчика Запорізької АЕС, її повноцінний міжнародний моніторинг та повернення під повний контроль України".

Лише такі кроки можуть нівелювати ризики ядерного інциденту та гарантувати безпечне функціонування станції, додало МЗС.

