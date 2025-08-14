МАГАТЕ фіксує труднощі з водозабезпеченням реакторів Запорізької АЕС

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на майданчику Запорізької АЕС, засвідчує наростальні труднощі із забезпеченням надійного водопостачання 6 реакторів станції в стані холодного зупину та їх систем безпеки, особливо в умовах спекотної погоди, коли висока інтенсивність випаровування.

Розподіл води

"Група отримала технічну інформацію про розподіл води по всьому майданчику, включаючи інформацію про подачу води в системи ядерної безпеки та забезпечення", - повідомили в агентстві.

Протягом останніх двох тижнів співробітники МАГАТЕ на ЗАЕС продовжували стежити за станом систем охолоджувальної води. Шість реакторів Запорізької АЕС перебувають у стані холодного зупину з весни 2024 року, але їм як і раніше, потрібна охолоджувальна вода для систем безпеки, активних зон реакторів і басейнів витримки відпрацьованого палива.

Зовнішнє електропостачання

Також залишається вразливою на ЗАЕС і ситуація із зовнішнім електропостачанням: як повідомлялося, 7 травня станція втратила зв'язок з останньою резервною лінією електропередачі напругою 330 кВ, що призвело до її залежності від єдиної лінії електропередачі напругою 750 кВ.

Дим в адміністративній будівлі на ЗАЕС

Своєю чергою в агентстві повідомили, що група МАГАТЕ на ЗАЕС 12 серпня виявила дим в адміністративній будівлі станції, де розташований її офіс, після повідомлень про пожежу поблизу градирень.

"Порушень ядерної безпеки на станції не виявлено, постраждалих немає, а за допомогою обладнання МАГАТЕ члени групи не виявили підвищення рівня радіації. Під час сьогоднішнього (13 серпня – ред.) обходу група виявила обгорілі дерева поруч з градирнями", - повідомили в агентстві.

Група продовжує розслідування інциденту в рамках постійного моніторингу ядерної безпеки та захисту на ЗАЕС.

Обстріли поруч зі станцією

Окрім того, група МАГАТЕ отримала інформацію про численні випадки обстрілів у промисловій зоні поруч зі станцією за останній тиждень. Повідомляється, що обстріл стався в безпосередній близькості від ЗАЕС, приблизно за 1,2 кілометра від периметра майданчика. Хоча обстріл не мав прямого впливу на ядерну безпеку станції, група МАГАТЕ на ЗАЕС продовжує щодня чути звуки військових дій.