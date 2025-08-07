УКР
Створення РФ військових позицій на території ЗАЕС та ведення звідти бойових дій є актом ядерного тероризму, - МЗС

РФ використовує ЗАЕС як ядерний щит

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували останні дані МАГАТЕ, які вкотре підтверджують цинічне та безвідповідальне використання Росією Запорізької АЕС як військового об'єкта та "ядерного щита" для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у коментарі МЗС України стосовно зафіксованих командою МАГАТЕ артилерійських обстрілів поблизу Запорізької АЕС, передає Цензор.НЕТ.

Так, у МЗС нагадали, що в останньому зверненні від 6 серпня 2025 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про серйозний інцидент. Зазначається, що команда інспекторів агентства, перебуваючи на території станції для огляду сховища відпрацьованого ядерного палива, зафіксувала численні залпи артилерії, що виходили з території в безпосередній близькості до периметра ЗАЕС і тривали понад годину.

"Ці дії є частиною свідомої та системної тактики російських окупаційних військ. Прикриваючись найбільшою в Європі атомною електростанцією, агресор завдає ударів по мирних містах та селах України, усвідомлюючи, що будь-яка військова відповідь у напрямку станції обмежена через безпрецедентний ризик ядерної катастрофи", - наголошується в коментарі.

У МЗС зауважили, що внаслідок подібних обстрілів у минулому вже було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема кілька зовнішніх ліній електропостачання, необхідних для забезпечення власних потреб ЗАЕС.

"Дії Російської Федерації є грубим порушенням фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема Конвенції про ядерну безпеку, та засад, встановлених МАГАТЕ. Створення військових позицій на території ядерного об'єкта та ведення звідти бойових дій є актом ядерного тероризму, що вимагає рішучої та консолідованої реакції міжнародної спільноти", - наголосили в МЗС.

Також МЗС закликало міжнародних партнерів посилити тиск на РФ з вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора – українського "Енергоатому".

І що ??? Срала параша навесь світ,отаке.
показати весь коментар
07.08.2025 17:46 Відповісти
А захоплення станції в 2022 році збройним шляхом не є актом ядерного тероризму? І що? Як там Гроссі? Нічого в нього не болить?
показати весь коментар
07.08.2025 17:52 Відповісти
Поки є чим, а коли не буде чим то раша розвалиться як совок. На цей раз ніжок Буша не буде.
показати весь коментар
07.08.2025 17:55 Відповісти
Цей 🤡 чорт і прийшов на президенство , для того шоб дати можливість русні, побистрячку забрати Україну ,чи то тероризмом , чи вбивствами , і цікаво ,ті чиновникі та журналісти ,коли топили за бубоньку ,нюхали мабудь те саме ,шо і він ?
показати весь коментар
07.08.2025 18:09 Відповісти
А який Янєлох це допустив?
показати весь коментар
07.08.2025 18:25 Відповісти
 
 