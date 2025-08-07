Створення РФ військових позицій на території ЗАЕС та ведення звідти бойових дій є актом ядерного тероризму, - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України прокоментували останні дані МАГАТЕ, які вкотре підтверджують цинічне та безвідповідальне використання Росією Запорізької АЕС як військового об'єкта та "ядерного щита" для прикриття обстрілів української цивільної інфраструктури.

Про це йдеться у коментарі МЗС України стосовно зафіксованих командою МАГАТЕ артилерійських обстрілів поблизу Запорізької АЕС, передає Цензор.НЕТ.

Так, у МЗС нагадали, що в останньому зверненні від 6 серпня 2025 року Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі повідомив про серйозний інцидент. Зазначається, що команда інспекторів агентства, перебуваючи на території станції для огляду сховища відпрацьованого ядерного палива, зафіксувала численні залпи артилерії, що виходили з території в безпосередній близькості до периметра ЗАЕС і тривали понад годину.

"Ці дії є частиною свідомої та системної тактики російських окупаційних військ. Прикриваючись найбільшою в Європі атомною електростанцією, агресор завдає ударів по мирних містах та селах України, усвідомлюючи, що будь-яка військова відповідь у напрямку станції обмежена через безпрецедентний ризик ядерної катастрофи", - наголошується в коментарі.

У МЗС зауважили, що внаслідок подібних обстрілів у минулому вже було пошкоджено критично важливу інфраструктуру, зокрема кілька зовнішніх ліній електропостачання, необхідних для забезпечення власних потреб ЗАЕС.

"Дії Російської Федерації є грубим порушенням фундаментальних принципів міжнародного права, зокрема Конвенції про ядерну безпеку, та засад, встановлених МАГАТЕ. Створення військових позицій на території ядерного об'єкта та ведення звідти бойових дій є актом ядерного тероризму, що вимагає рішучої та консолідованої реакції міжнародної спільноти", - наголосили в МЗС.

Також МЗС закликало міжнародних партнерів посилити тиск на РФ з вимогою негайної демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль легітимного оператора – українського "Енергоатому".

