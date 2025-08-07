Создание РФ военных позиций на территории ЗАЭС и ведение оттуда боевых действий является актом ядерного терроризма, - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали последние данные МАГАТЭ, которые в очередной раз подтверждают циничное и безответственное использование Россией Запорожской АЭС как военного объекта и "ядерного щита" для прикрытия обстрелов украинской гражданской инфраструктуры.

Об этом говорится в комментарии МИД Украины относительно зафиксированных командой МАГАТЭ артиллерийских обстрелов вблизи Запорожской АЭС, передает Цензор.НЕТ.

Так, в МИД напомнили, что в последнем обращении от 6 августа 2025 года Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси сообщил о серьезном инциденте. Отмечается, что команда инспекторов агентства, находясь на территории станции для осмотра хранилища отработанного ядерного топлива, зафиксировала многочисленные залпы артиллерии, исходившие с территории в непосредственной близости к периметру ЗАЭС и продолжавшиеся более часа.

"Эти действия являются частью сознательной и системной тактики российских оккупационных войск. Прикрываясь крупнейшей в Европе атомной электростанцией, агрессор наносит удары по мирным городам и селам Украины, осознавая, что любой военный ответ в направлении станции ограничен из-за беспрецедентного риска ядерной катастрофы", - отмечается в комментарии.

В МИД отметили, что в результате подобных обстрелов в прошлом уже была повреждена критически важная инфраструктура, в частности несколько внешних линий электроснабжения, необходимых для обеспечения собственных нужд ЗАЭС.

"Действия Российской Федерации являются грубым нарушением фундаментальных принципов международного права, в частности Конвенции о ядерной безопасности, и принципов, установленных МАГАТЭ. Создание военных позиций на территории ядерного объекта и ведение оттуда боевых действий является актом ядерного терроризма, что требует решительной и консолидированной реакции международного сообщества", - отметили в МИД.

Также МИД призвал международных партнеров усилить давление на РФ с требованием немедленной демилитаризации и деоккупации Запорожской АЭС и возвращения ее под полный контроль легитимного оператора - украинского "Энергоатома".

