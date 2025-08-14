МАГАТЭ фиксирует трудности с водоснабжением реакторов Запорожской АЭС
Эксперты МАГАТЭ, находящиеся на площадке Запорожской АЭС, свидетельствует о нарастающих трудностях с обеспечением надежного водоснабжения 6 реакторов станции в состоянии холодной остановки и их систем безопасности, особенно в условиях жаркой погоды, когда есть высокая интенсивность испарения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом МАГАТЭ сообщило со ссылкой на генерального директора агентства Рафаэля Гросси.
Распределение воды
"Группа получила техническую информацию о распределении воды по всей площадке, включая информацию о подаче воды в системы ядерной безопасности и обеспечения", - сообщили в агентстве.
В течение последних двух недель сотрудники МАГАТЭ на ЗАЭС продолжали следить за состоянием систем охлаждающей воды. Шесть реакторов Запорожской АЭС находятся в состоянии холодной остановки с весны 2024 года, но им по-прежнему нужна охлаждающая вода для систем безопасности, активных зон реакторов и бассейнов выдержки отработанного топлива.
Внешнее электроснабжение
Также остается уязвимой на ЗАЭС и ситуация с внешним электроснабжением: как сообщалось, 7 мая станция потеряла связь с последней резервной линией электропередачи напряжением 330 кВ, что привело к ее зависимости от единой линии электропередачи напряжением 750 кВ.
Дым в административном здании на ЗАЭС
В свою очередь, в агентстве сообщили, что группа МАГАТЭ на ЗАЭС 12 августа обнаружила дым в административном здании станции, где расположен ее офис, после сообщений о пожаре вблизи градирен.
"Нарушений ядерной безопасности на станции не обнаружено, пострадавших нет, а с помощью оборудования МАГАТЭ члены группы не обнаружили повышения уровня радиации. Во время сегодняшнего (13 августа - ред.) обхода группа обнаружила обгоревшие деревья рядом с градирнями", - сообщили в агентстве.
Группа продолжает расследование инцидента в рамках постоянного мониторинга ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.
Обстрелы рядом со станцией
Кроме того, группа МАГАТЭ получила информацию о многочисленных случаях обстрелов в промышленной зоне рядом со станцией за последнюю неделю. Сообщается, что обстрел произошел в непосредственной близости от ЗАЭС, примерно в 1,2 километра от периметра площадки. Хотя обстрел не имел прямого влияния на ядерную безопасность станции, группа МАГАТЭ на ЗАЭС продолжает ежедневно слышать звуки военных действий.
