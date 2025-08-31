УКР
РФ не допускає експертів МАГАТЕ до дамби біля окупованої ЗАЕС

РФ не допускає експертів МАГАТЕ до дамби на ЗАЕС

Росіяни не надають доступу фахівцям МАГАТЕ до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів окупованої Запорізької АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

"Команда МАГАТЕ, що базується на майданчику ЗАЕС - найбільшої атомної електростанції у Європі, продовжує запитувати доступ до нещодавно збудованої дамби, але їй поки що не дозволили це через проблеми безпеки", - йдеться у звіті.

Як зазначається, призначення дамби - ізоляція одного з каналів від однієї з водойм-охолоджувачів Запорізької АЕС. Дамба допоможе утримувати рівень води в каналі на позначці близько 14 метрів. Цього рівня достатньо для роботи системи охолодження реакторів станції.

Також читайте: Створення РФ військових позицій на території ЗАЕС та ведення звідти бойових дій є актом ядерного тероризму, - МЗС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що доступ експертів до цієї дамби є важливим для оцінки ситуації з охолоджувальною водою, що є надзвичайно важливим з оглядом на нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на ЗАЕС.

Крім того, експертів МАГАТЕ не пропустили до західної частини машинного залу одного з ректорів ЗАЕС під час щотижневого обходу.

Місія МАГАТЕ також повідомила, що чула військову активність поблизу окупованої ЗАЕС.

Також читайте: МАГАТЕ фіксує труднощі з водозабезпеченням реакторів Запорізької АЕС

Кляті шатли і шашлики з лєнки. Скумбрія і мамаріма
показати весь коментар
31.08.2025 15:43 Відповісти
Краще б PUMA зробила аборт !
показати весь коментар
31.08.2025 15:57 Відповісти
або придбала презерватив....
показати весь коментар
31.08.2025 16:10 Відповісти
Московські окупанти, і в табори ГУЛАГУ2, де московські терористи катують Українців, недопускают упродовж 11 років, представників з ООН!!
Смерть московітам-окупантам в Мирній Україні!! Хлібороби України знищують орків ******, упродовж 11 років!
Уже, майже, 2.000.000 орків, прикопав ****** в Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
показати весь коментар
31.08.2025 15:51 Відповісти
"Мадяр"! Що то за дамба?
Може пора відправити її за крейсером мацква і НПЗ???
показати весь коментар
31.08.2025 15:55 Відповісти
МАГАТЕ ще тільки те ПРорашистське ще з часів Чорнобиля й було завжди РОСАТОМОМ ПІДКУПЛЕНЕ
Аргентинець Гроссі в засос цілувався з пропутінскою голово МЗС. в Австрії , коли був там послом й одночасно головю МАГАТЕ
показати весь коментар
31.08.2025 16:42 Відповісти
 
 