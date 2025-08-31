РФ не допускає експертів МАГАТЕ до дамби біля окупованої ЗАЕС

Росіяни не надають доступу фахівцям МАГАТЕ до новозбудованої дамби на каналі одного зі ставків-охолоджувачів окупованої Запорізької АЕС.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це йдеться у звіті МАГАТЕ.

"Команда МАГАТЕ, що базується на майданчику ЗАЕС - найбільшої атомної електростанції у Європі, продовжує запитувати доступ до нещодавно збудованої дамби, але їй поки що не дозволили це через проблеми безпеки", - йдеться у звіті.

Як зазначається, призначення дамби - ізоляція одного з каналів від однієї з водойм-охолоджувачів Запорізької АЕС. Дамба допоможе утримувати рівень води в каналі на позначці близько 14 метрів. Цього рівня достатньо для роботи системи охолодження реакторів станції.

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що доступ експертів до цієї дамби є важливим для оцінки ситуації з охолоджувальною водою, що є надзвичайно важливим з оглядом на нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на ЗАЕС.

Крім того, експертів МАГАТЕ не пропустили до західної частини машинного залу одного з ректорів ЗАЕС під час щотижневого обходу.

Місія МАГАТЕ також повідомила, що чула військову активність поблизу окупованої ЗАЕС.

