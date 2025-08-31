РФ не допускает экспертов МАГАТЭ к дамбе возле оккупированной ЗАЭС

Россияне не предоставляют доступа специалистам МАГАТЭ к новопостроенной дамбе на канале одного из прудов-охладителей оккупированной Запорожской АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

"Команда МАГАТЭ, базирующаяся на площадке ЗАЭС - крупнейшей атомной электростанции в Европе, продолжает запрашивать доступ к недавно построенной дамбе, но ей пока не позволили это из-за проблем безопасности", - говорится в отчете.

Как отмечается, назначение дамбы - изоляция одного из каналов от одного из водоемов-охладителей Запорожской АЭС. Дамба поможет удерживать уровень воды в канале на отметке около 14 метров. Этого уровня достаточно для работы системы охлаждения реакторов станции.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что доступ экспертов к этой дамбе является важным для оценки ситуации с охлаждающей водой, что является чрезвычайно важным с учетом нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС.

Кроме того, экспертов МАГАТЭ не пропустили в западную часть машинного зала одного из ректоров ЗАЭС во время еженедельного обхода.

Миссия МАГАТЭ также сообщила, что слышала военную активность вблизи оккупированной ЗАЭС.

