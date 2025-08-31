РУС
РФ не допускает экспертов МАГАТЭ к дамбе возле оккупированной ЗАЭС

РФ не допускает экспертов МАГАТЭ к плотине на ЗАЭС

Россияне не предоставляют доступа специалистам МАГАТЭ к новопостроенной дамбе на канале одного из прудов-охладителей оккупированной Запорожской АЭС.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

"Команда МАГАТЭ, базирующаяся на площадке ЗАЭС - крупнейшей атомной электростанции в Европе, продолжает запрашивать доступ к недавно построенной дамбе, но ей пока не позволили это из-за проблем безопасности", - говорится в отчете.

Как отмечается, назначение дамбы - изоляция одного из каналов от одного из водоемов-охладителей Запорожской АЭС. Дамба поможет удерживать уровень воды в канале на отметке около 14 метров. Этого уровня достаточно для работы системы охлаждения реакторов станции.

Также читайте: Создание РФ военных позиций на территории ЗАЭС и ведение оттуда боевых действий является актом ядерного терроризма, - МИД

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что доступ экспертов к этой дамбе является важным для оценки ситуации с охлаждающей водой, что является чрезвычайно важным с учетом нестабильной ситуации с ядерной безопасностью на ЗАЭС.

Кроме того, экспертов МАГАТЭ не пропустили в западную часть машинного зала одного из ректоров ЗАЭС во время еженедельного обхода.

Миссия МАГАТЭ также сообщила, что слышала военную активность вблизи оккупированной ЗАЭС.

Также читайте: МАГАТЭ фиксирует трудности с водообеспечением реакторов Запорожской АЭС

МАГАТЭ (438) Запорожская АЭС (739)
Кляті шатли і шашлики з лєнки. Скумбрія і мамаріма
31.08.2025 15:43 Ответить
Краще б PUMA зробила аборт !
31.08.2025 15:57 Ответить
або придбала презерватив....
31.08.2025 16:10 Ответить
Московські окупанти, і в табори ГУЛАГУ2, де московські терористи катують Українців, недопускают упродовж 11 років, представників з ООН!!
Смерть московітам-окупантам в Мирній Україні!! Хлібороби України знищують орків ******, упродовж 11 років!
Уже, майже, 2.000.000 орків, прикопав ****** в Україні!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
31.08.2025 15:51 Ответить
"Мадяр"! Що то за дамба?
Може пора відправити її за крейсером мацква і НПЗ???
31.08.2025 15:55 Ответить
доки пейсатий блазень при владі - українчикам водитимуть по губам всі, кому не лінь.
31.08.2025 15:56 Ответить
МАГАТЕ ще тільки те ПРорашистське ще з часів Чорнобиля й було завжди РОСАТОМОМ ПІДКУПЛЕНЕ
Аргентинець Гроссі в засос цілувався з пропутінскою голово МЗС. в Австрії , коли був там послом й одночасно головю МАГАТЕ
31.08.2025 16:42 Ответить
 
 