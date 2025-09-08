Розпочався суд над російським військовим, причетним до вбивств українських полонених на Вовчанському агрегатному заводі. ФОТО

У районному суді м. Харкова відбулося перше судове засідання по суті стосовно російського військовослужбовця. Його обвинувачують у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

Як зазначається, під час засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Суд роз’яснив обвинуваченому суть пред’явленого обвинувачення.

Фото: Офіс генпрокурора

"Російський військовополонений визнав свою вину, однак відмовився визнавати цивільні позови потерпілих. Суд затвердив порядок дослідження доказів та розпочав безпосередній розгляд справи - вже допитано першого свідка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 36-річний обвинувачений з позивним "Алтай" обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії зс РФ та брав участь у повторному вторгненні на територію Харківської області у 2024 році. Він разом з іншими окупантами зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу.

Під його фактичним керівництвом та за наказом старшого командування було здійснено три вбивства українських військовополонених.

Прокурор наполягатиме у суді на призначенні найсуворішого покарання — довічного позбавлення волі.