Розпочався суд над російським військовим, причетним до вбивств українських полонених на Вовчанському агрегатному заводі. ФОТО

У районному суді м. Харкова відбулося перше судове засідання по суті стосовно російського військовослужбовця. Його обвинувачують у жорстокому поводженні з військовополоненими, поєднаному з умисними вбивствами, вчиненими за попередньою змовою групою осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, під час засідання прокурор оголосив обвинувальний акт. Суд роз’яснив обвинуваченому суть пред’явленого обвинувачення.

Також дивіться: Розстріл українських воїнів на Вовчанському агрегатному заводі: судитимуть російського військового, прокурори наполягають на довічному, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Суд над росіянином
Фото: Офіс генпрокурора
Суд над росіянином
Фото: Офіс генпрокурора
Суд над росіянином
Фото: Офіс генпрокурора

"Російський військовополонений визнав свою вину, однак відмовився визнавати цивільні позови потерпілих. Суд затвердив порядок дослідження доказів та розпочав безпосередній розгляд справи - вже допитано першого свідка", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше, 36-річний обвинувачений з позивним "Алтай" обіймав посаду командира гранатометного відділення мотострілецької роти 82-го мотострілецького полку 69-ї мотострілецької дивізії зс РФ та брав участь у повторному вторгненні на територію Харківської області у 2024 році. Він разом з іншими окупантами зайняв територію Вовчанського агрегатного заводу.

Під його фактичним керівництвом та за наказом старшого командування було здійснено три вбивства українських військовополонених.

Прокурор наполягатиме у суді на призначенні найсуворішого покарання — довічного позбавлення волі.

суд (11843) вбивство (3189) воєнні злочини (1932) Вовчанськ (467) Харківська область (1570) Чугуївський район (218)
