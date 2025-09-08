Начался суд над российским военным, причастным к убийствам украинских пленных на Волчанском агрегатном заводе. ФОТО
В районном суде г. Харькова состоялось первое судебное заседание по существу в отношении российского военнослужащего. Его обвиняют в жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.
Как отмечается, во время заседания прокурор огласил обвинительный акт. Суд разъяснил обвиняемому суть предъявленного обвинения.
"Российский военнопленный признал свою вину, однако отказался признавать гражданские иски потерпевших. Суд утвердил порядок исследования доказательств и начал непосредственное рассмотрение дела - уже допрошен первый свидетель", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, 36-летний обвиняемый с позывным "Алтай" занимал должность командира гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ и участвовал в повторном вторжении на территорию Харьковской области в 2024 году. Он вместе с другими оккупантами занял территорию Волчанского агрегатного завода.
Под его фактическим руководством и по приказу старшего командования было совершено три убийства украинских военнопленных.
Прокурор будет настаивать в суде на назначении строгого наказания - пожизненного лишения свободы.
Кожна доведена до кінця справа і доведена в судах, буде приплюсована до інших справ.
І по закінчнню війни цн будуть компенсації як рідним так і Україні.
І ці компенсації будуть платити кацапи ще років 50.