Начался суд над российским военным, причастным к убийствам украинских пленных на Волчанском агрегатном заводе. ФОТО

В районном суде г. Харькова состоялось первое судебное заседание по существу в отношении российского военнослужащего. Его обвиняют в жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, во время заседания прокурор огласил обвинительный акт. Суд разъяснил обвиняемому суть предъявленного обвинения.

Суд над россиянином
Фото: Офис генпрокурора
"Российский военнопленный признал свою вину, однако отказался признавать гражданские иски потерпевших. Суд утвердил порядок исследования доказательств и начал непосредственное рассмотрение дела - уже допрошен первый свидетель", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, 36-летний обвиняемый с позывным "Алтай" занимал должность командира гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ и участвовал в повторном вторжении на территорию Харьковской области в 2024 году. Он вместе с другими оккупантами занял территорию Волчанского агрегатного завода.

Под его фактическим руководством и по приказу старшего командования было совершено три убийства украинских военнопленных.

Прокурор будет настаивать в суде на назначении строгого наказания - пожизненного лишения свободы.

