Окупанти вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які гасили пожежу на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі у Криворізькому районі Дніпропетровщині.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.
"Ворожий FPV-дрон пошкодив пожежно-рятувальний автомобіль.
На щастя, ніхто з співробітників ДСНС не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні окупанти також атакували рятувальників у Краматорську.
