УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10064 відвідувача онлайн
Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
293 0

Окупанти вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які гасили пожежу на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі у Криворізькому районі Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий FPV-дрон пошкодив пожежно-рятувальний автомобіль.

На щастя, ніхто з співробітників ДСНС не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти також атакували рятувальників у Краматорську.

Читайте: Ліквідовано спричинену атакою РФ пожежу на промисловому підприємстві на Київщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

РФ атакувала рятувальників FPV-дроном на Дніпропетровщині
РФ атакувала рятувальників FPV-дроном на Дніпропетровщині
РФ атакувала рятувальників FPV-дроном на Дніпропетровщині

Автор: 

обстріл (30765) ДСНС (5262) Дніпропетровська область (4222) Криворізький район (205)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 