Окупанти вдарили FPV-дроном по рятувальниках, які гасили пожежу на Дніпропетровщині. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували рятувальників під час ліквідації пожежі у Криворізькому районі Дніпропетровщині.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, інформує Цензор.НЕТ.

"Ворожий FPV-дрон пошкодив пожежно-рятувальний автомобіль.



На щастя, ніхто з співробітників ДСНС не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні окупанти також атакували рятувальників у Краматорську.

