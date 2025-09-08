УКР
Атака безпілотників на Київщину
Ліквідовано спричинену атакою РФ пожежу на промисловому підприємстві на Київщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували загоряння на промисловому підприємстві на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, вночі внаслідок атаки російських БпЛА сталося загоряння на промисловому підприємстві. Пожежу ліквідовано.

На місці працювали 29 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Загиблих та постраждалих немає.

Також читайте: Війська РФ атакували "шахедами" Київщину: поранено 18-річну дівчину, є пошкодження у трьох районах

Промпідприємство на Київщині після обстрілу
Фото: Промпідприємство на Київщині після обстрілу / ДСНС
Промпідприємство на Київщині після обстрілу
Фото: Промпідприємство на Київщині після обстрілу / ДСНС
Промпідприємство на Київщині після обстрілу
Фото: Промпідприємство на Київщині після обстрілу / ДСНС
Промпідприємство на Київщині після обстрілу
Фото: Промпідприємство на Київщині після обстрілу / ДСНС

"Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Міненерго повідомили, що ворог масовано атакував об’єкт теплової генерації на Київщині.

Київська область (4228) пожежа (4417) ДСНС (5262) дрони (5451) Обухівський район (25)
