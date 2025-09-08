Ліквідовано спричинену атакою РФ пожежу на промисловому підприємстві на Київщині, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Рятувальники ліквідували загоряння на промисловому підприємстві на Київщині.

Як зазначається, вночі внаслідок атаки російських БпЛА сталося загоряння на промисловому підприємстві. Пожежу ліквідовано.

На місці працювали 29 рятувальників та 5 одиниць техніки.

Загиблих та постраждалих немає.

Фото: Промпідприємство на Київщині після обстрілу / ДСНС

"Вибуховою хвилею також пошкоджено будівлі торгівельного центру та фітнес-клубу в Обухівському районі", - йдеться у повідомленні.

Раніше в Міненерго повідомили, що ворог масовано атакував об’єкт теплової генерації на Київщині.