Ворог масовано атакував об’єкт теплової генерації на Київщині, - Міненерго

удар по енергетиці

Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.

"Мета очевидна - завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній ЦИВІЛЬНІЙ інфраструктурі.
Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Україна відповідатиме на удари РФ по енергетиці, терпіти в темряві ніхто не буде, - Зеленський

Про будь-які зміни в енергопостачанні Міненерго повідомлятиме додатково. Слідкуйте за офіційними повідомленнями.

Київська область (4228) обстріл (30765) енергетика (2682) Міненерго (1450)
+7
Яка потужна логіка. Щось не пригадую, що коли кацапи руйнували Дніпрогес чи Бурштинську станцію хтось бив по їхніх нпз.
показати весь коментар
08.09.2025 08:42 Відповісти
+3
Негайно побити вікна на підмосков'ї.
показати весь коментар
08.09.2025 08:33 Відповісти
+3
а де ядрьоні фламінги? га?
показати весь коментар
08.09.2025 08:38 Відповісти
