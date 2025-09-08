Ворог масовано атакував об’єкт теплової генерації на Київщині, - Міненерго
Росія здійснила атаку на українську енергосистему. Під масованим обстрілом опинився один з обʼєктів теплової генерації на Київщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Міненерго.
"Мета очевидна - завдати ще більше труднощів мирному населенню України, залишити без світла і тепла українські оселі, лікарні, дитячі садки та школи. Об'єкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, газова інфраструктура - це не військові цілі. Ворог чітко розуміє, що б’є по критичній ЦИВІЛЬНІЙ інфраструктурі.
Наразі рятувальники і енергетики працюють над ліквідацією наслідків обстрілу. Робимо усе можливе, аби якнайшвидше стабілізувати ситуацію", - йдеться у повідомленні.
Про будь-які зміни в енергопостачанні Міненерго повідомлятиме додатково. Слідкуйте за офіційними повідомленнями.
