Враг массированно атаковал объект тепловой генерации в Киевской области, - Минэнерго

Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

"Цель очевидна - нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура - это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре.

Сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

О любых изменениях в энергоснабжении Минэнерго будет сообщать дополнительно. Следите за официальными сообщениями.