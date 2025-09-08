Враг массированно атаковал объект тепловой генерации в Киевской области, - Минэнерго
Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.
"Цель очевидна - нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура - это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре.
Сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.
О любых изменениях в энергоснабжении Минэнерго будет сообщать дополнительно. Следите за официальными сообщениями.
та не до жартів 😠
Раджу х*єсосити хєрограя за конкретні вчинки/невчинки, а не прив'язувати його діяльність до кацапів безпосередньо.
Обстріли українських енергооб'єктів будуть незалежно ні від чого. Навіть якщо Україна на кожен шахед запускатиме 100 Фламінго - вони будуть лупити по електростанціям. Бо перенесуть виробництво на камчатку і звідти дрібними партіями на віслюках тягтимуть. І зарадити ти ти ніяк не зможеш. Взагалі. Допоможе тільки розвал засрашки на 20-30 національних утворень.
Там же, де і Паляниці, Довгі Нептуни, лазерні Тризуби та інша потужна незламість
Питання досі не зрозуміле, Макс: яким чином існуюча чи не існуюча (що більш вірогідно) Фламінго стосується кацапських ударів по енергооб'єктам? С хєра проявляти негатив до Фламінго під новиною про удари по енергооб'єктах?
Відповідь проста: бо кацапам лячно і болить щодо цих ракет. От і намагаються їх обсирати де тільки можна і прив'язати до невдоволоення укранців хєрограєм. Але це різні речі. Хєрограй з копупцією окремо. Удари по енегрооб'єктам - окремо. Фламінго - окремо. А хто поєднує і намагається викликати поєднані негативні емоції до всього разом - наволоч кінчена.
Тож головне викликати страх. Ти під впливом страху або неадекватних оцінок починаєш робити зручні речі замість незручних.
До того ж Фламінго - існує. Вже є верифіковані наслідки ударів по Криму цими ракетами. Багато чи не багато тих ракет - питання до хєрограя і МО України. Я не знаю.
Кац пропонує здатися
Якщо СБС/СБУ продовжать регулярні удари, ціна бензингарантовано зросте на 30-50%, ціни по ланцюжку на все теж зростуть на +10%. Почнуться перебої спочатку в первинних хімічних виробництвах, потім в суміжних типу текстильних, пластикових тощо...
Тобі так хочеться пояснити і довести, що українські удари по НПЗ ніяк на ціну бензина в кацапії не вплинули, попри очевидне?