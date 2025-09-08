РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Удары по энергетике
6 193 63

Враг массированно атаковал объект тепловой генерации в Киевской области, - Минэнерго

удар по энергетике

Россия совершила атаку на украинскую энергосистему. Под массированным обстрелом оказался один из объектов тепловой генерации в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Минэнерго.

"Цель очевидна - нанести еще больше трудностей мирному населению Украины, оставить без света и тепла украинские дома, больницы, детские сады и школы. Объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, газовая инфраструктура - это не военные цели. Враг четко понимает, что бьет по критической гражданской инфраструктуре.
Сейчас спасатели и энергетики работают над ликвидацией последствий обстрела. Делаем все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию", - говорится в сообщении.

Также читайте: Украина будет отвечать на удары РФ по энергетике, терпеть в темноте никто не будет, - Зеленский

О любых изменениях в энергоснабжении Минэнерго будет сообщать дополнительно. Следите за официальными сообщениями.

Автор: 

Киевская область (4330) обстрел (29428) энергетика (2608) Минэнерго (379)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Яка потужна логіка. Щось не пригадую, що коли кацапи руйнували Дніпрогес чи Бурштинську станцію хтось бив по їхніх нпз.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:42 Ответить
+13
Ця дурненька "свЄтлана" хоче нас підвести до думки, що війну розпочали українці. Тьху на неї!
показать весь комментарий
08.09.2025 08:48 Ответить
+12
Негайно побити вікна на підмосков'ї.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Негайно побити вікна на підмосков'ї.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:33 Ответить
Ну і? Коли?
показать весь комментарий
08.09.2025 08:34 Ответить
Якось важко на душі від злочинних дій терористів із московіі,
та не до жартів 😠
показать весь комментарий
08.09.2025 08:36 Ответить
Яка потужна логіка. Щось не пригадую, що коли кацапи руйнували Дніпрогес чи Бурштинську станцію хтось бив по їхніх нпз.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:42 Ответить
Ця дурненька "свЄтлана" хоче нас підвести до думки, що війну розпочали українці. Тьху на неї!
показать весь комментарий
08.09.2025 08:48 Ответить
Ну так,а ще Україна напала на кацапстан.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:47 Ответить
Тільки в головах зовсім кінчених, типу ось цієї "Свєти", геноцид українців робить хтось окрім *****.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:06 Ответить
Нє, ну наш ********* йому в цьому *********, Оманмькі рахунки самі себа не поповнять
показать весь комментарий
08.09.2025 09:09 Ответить
Хєрограй це, очевидно кінчена наволоч. Але підозрювати його в тому, що він свідомо "підіграє" ***** - це треба бути зовсім схибленим на голову. За 3.5 роки "свідомий ************* *****" міг би на посаді Верховного Головнокомандувача СТІЛЬКИ зробити, що у нас би тут реально було "Київ за 3 дні і Україна за 2 тижні". Нагадую, янучарин за 2013 рік свідомої такої діяльності зміг ***** віддати тільки Крим і частину луганської/донецької областей. Тож не повторюйте кацапської пропаганди.

Раджу х*єсосити хєрограя за конкретні вчинки/невчинки, а не прив'язувати його діяльність до кацапів безпосередньо.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:47 Ответить
а де ядрьоні фламінги? га?
показать весь комментарий
08.09.2025 08:38 Ответить
Цікаво, а чим конкретно крилаті ракети Фламінго можуть зарадити ударам кацапів по об'єктам енергетичної інфраструктури? Чи дурачки думали, що війна скінчилась і кацапи тепер не будуть по ним бити? Альо, божевільні всіх типів, зима близько, діставайте всі свої генератори!
показать весь комментарий
08.09.2025 09:36 Ответить
Не прикидайся дурачком, якби дзеркально і вдвічі більше відповідали по їхнім об'єктам, то навіть божевільне куйло думало б перед тим як щось бомбити. А так звичайно ,якщо тільки лякати потужно та пафосно міфічними розовими фламінго - то ці обстріли будуть , поки все не знищиться.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:41 Ответить
Ти навіщось прив'язав обстріли кацапами українських енергооб'єктів до існування чи неіснування Фламінго та їх кількості. Це в тебе якась шизофренія. Нахєра ти це робиш?

Обстріли українських енергооб'єктів будуть незалежно ні від чого. Навіть якщо Україна на кожен шахед запускатиме 100 Фламінго - вони будуть лупити по електростанціям. Бо перенесуть виробництво на камчатку і звідти дрібними партіями на віслюках тягтимуть. І зарадити ти ти ніяк не зможеш. Взагалі. Допоможе тільки розвал засрашки на 20-30 національних утворень.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:58 Ответить
Фламіндічі, якщо точніше...
Там же, де і Паляниці, Довгі Нептуни, лазерні Тризуби та інша потужна незламість
показать весь комментарий
08.09.2025 11:17 Ответить
Щас ЗЕля як запусте ракєту з підарською назвою Фламінго то враз ***** злякається і більше бамбить не буде .
показать весь комментарий
08.09.2025 08:40 Ответить
Я дивлюсь, кацапським провокаторчикам спустили нову методичку - тепер ви, вилупки, повторюєте слово в слово кацапські страшилки і кацапські оцінки щодо Фламінго. Пердаки, дивлюсь у вас там в кацапії горять знатно! Знай, вишкребок, Українцям глибоко начхати на колір і назву. Це у вас, недороблені, рожеве і довге викликає якусь фанатичну потребу приплести в опис секс в дупці. Нє, я розумію, для вас саме цей процес - сношання вас в дупці чеченами є нормальним станом. Але ж палитесь!
показать весь комментарий
08.09.2025 09:42 Ответить
Шо, абідна тобі стало за Фламіндіча? Тобі також начхати шо замість ракет зільона шобла в черговий раз ********** всі гроші на їх виробдництво, а коли НАБУ зібрала матеріал на цей мега-грабунок - різко почали піліть потужні відосіки про ті дві ракети що реально виготовили?
показать весь комментарий
08.09.2025 10:19 Ответить
Он як ти поважно про хєрограя - "Фламіндич" вигадав... Мабуть, на зарплаті в подоляка сидиш і дуже слідкуєш, щоб хєрограя якимось словцем не образити навіть коли про корупцію зєшмарклей щось пишеш?

Питання досі не зрозуміле, Макс: яким чином існуюча чи не існуюча (що більш вірогідно) Фламінго стосується кацапських ударів по енергооб'єктам? С хєра проявляти негатив до Фламінго під новиною про удари по енергооб'єктах?

Відповідь проста: бо кацапам лячно і болить щодо цих ракет. От і намагаються їх обсирати де тільки можна і прив'язати до невдоволоення укранців хєрограєм. Але це різні речі. Хєрограй з копупцією окремо. Удари по енегрооб'єктам - окремо. Фламінго - окремо. А хто поєднує і намагається викликати поєднані негативні емоції до всього разом - наволоч кінчена.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:27 Ответить
Як може бути лячно, від того чого не існує?
показать весь комментарий
08.09.2025 10:43 Ответить
У кацапів є приказка: у страха газа вєлікі.

Тож головне викликати страх. Ти під впливом страху або неадекватних оцінок починаєш робити зручні речі замість незручних.

До того ж Фламінго - існує. Вже є верифіковані наслідки ударів по Криму цими ракетами. Багато чи не багато тих ракет - питання до хєрограя і МО України. Я не знаю.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:52 Ответить
не абіжай фламінгу. Ето наше фсьо
показать весь комментарий
08.09.2025 10:39 Ответить
Орест Херай , чи як там тебе ? Тільки підари з ОП які і сплять разом і глину місять по ночам, могли назвати ракету Фламінго , так що завали іпло .
показать весь комментарий
08.09.2025 12:19 Ответить
зеленський мерзотнику! Де ППО і ПРО країни? Кацапи Україну добивають а твій кодляк дорозкрадає що ще уціліло. Юдо, твоє місце на шибениці!
показать весь комментарий
08.09.2025 08:41 Ответить
Кацап від вчора народжений тут, таоя манрта шо нас добивають це твоя волога мрія.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:44 Ответить
Та ну накуй. Родила
показать весь комментарий
08.09.2025 08:46 Ответить
Зовсім недавно Вава зачвив шо терпіти таке не буде і будуть аналогичні удари у відповідь. От зараз і побоачиму яка буде та відповідь.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:42 Ответить
Старій сольдат
показать весь комментарий
08.09.2025 08:45 Ответить
Я зворотне бачу: це реакцiя .уйла на попереднi нашi удари у вiдповiдь. .уйло видае нашi удари у вiдповiдь , як оголтелу агресiю прoти цапорылii.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:16 Ответить
Для ***** наше існування - це оголтєла агресія проти існування засрашки. Екзистенційна загроза, очевидно. Тож все інше це приводи, а не причина.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:44 Ответить
А попередні удари куйла - це що було? А удари 24.02.22 - це реакція на що була?
показать весь комментарий
08.09.2025 09:56 Ответить
Дамбілі бамбас. Прітєснялі узкоізичниг.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:01 Ответить
Атакуй, не атаку....
показать весь комментарий
08.09.2025 08:43 Ответить
А хіба Трипільську ТЕС не знищили повністю торік? Казали ж, що її швидко не відновити. Чи то її відбудовують?
показать весь комментарий
08.09.2025 08:47 Ответить
Трохи відновили за пару років.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:20 Ответить
Так Україна у відповідь, може також атакувати їх електростанції і теплову генерацію і ГТС. В них цього добра значно більше і збитки будуть значно більші. Якщо москва і пітер залишаться без світла, тепла і газу, то в них швидше ж просвітління настанне, від ударів в темряві головою об стіну.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:48 Ответить
Атакувати асфальтом найвеличнішого лідора **********? Ну, ви прям звірюга
показать весь комментарий
08.09.2025 09:06 Ответить
Якийсь % долітає дронів до цілі.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:14 Ответить
17% кацапських НПЗ теж асфальтом? Чорноморський флот теж? Стратегічну авіацію? Нафтопроводи? Не набридло ще маячню верзти?
показать весь комментарий
08.09.2025 09:24 Ответить
Це не має особливо впливу на хід війни, а от без опалення взимку буде прохолодно.

Кац пропонує здатися
показать весь комментарий
08.09.2025 09:31 Ответить
Як не має????
показать весь комментарий
08.09.2025 09:35 Ответить
напишіть як, ціна на бензин у них зросла на 10%, потужно.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:38 Ответить
У них тупо на заправках немає бензину, особливо на окупованих територіях. Немає бензину - не можна навіть генератори заправити для зарядки аккумів дронів.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:58 Ответить
Ну, по-перше, не на 10%, а на 30% і це тільки "офіційні ціни" (60 -> 80). Бо за цими цінами ніхто в купі регіонів вже купити не в змозі. В кращому випадку "10 літрів в 1 руки", а багато де вже "тільки по талонах". І вже пішли косяком новини типу "приїхав, тільки по талонах, а за рогом з рук продають каністрами від 100 до 200 за літр".

Якщо СБС/СБУ продовжать регулярні удари, ціна бензингарантовано зросте на 30-50%, ціни по ланцюжку на все теж зростуть на +10%. Почнуться перебої спочатку в первинних хімічних виробництвах, потім в суміжних типу текстильних, пластикових тощо...
показать весь комментарий
08.09.2025 09:58 Ответить
показать весь комментарий
08.09.2025 10:04 Ответить
Москва
показать весь комментарий
08.09.2025 10:05 Ответить
Ну. І де тут 10%?
показать весь комментарий
08.09.2025 10:08 Ответить
віднімемо щорічну інфляцію і буде ~10%
показать весь комментарий
08.09.2025 10:09 Ответить
а якщо віднімемо облікову ставку 22-18%, то взагалі похибка.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:13 Ответить
Звісно. Невідомо тоді, чому скавчать самі кацапи і чому в деяких регіонах талони і черги на десятки кілометрів. І чому заверещав сам куйло, обіцяючи жорстоко помститись за українські удари. Мабуть, саме тому, що вони ні на що не впливають...
показать весь комментарий
08.09.2025 10:17 Ответить
В тебе щось в голові зламалось - облікова ставка 20+ відсотків в них не перший день і рік. Яким чином вона до серпневих "вітань" СБС/СБУ з кацапськими НПЗ і цінами на заправках - не може пояснити ніхто, окрім зовсім головою схиблених.

Тобі так хочеться пояснити і довести, що українські удари по НПЗ ніяк на ціну бензина в кацапії не вплинули, попри очевидне?
показать весь комментарий
08.09.2025 10:19 Ответить
для них практично не впливає, я думаю вони з Казахстану і Азербайджану, будь-який відсутній обсяг куплять.
показать весь комментарий
08.09.2025 10:28 Ответить
Краснодарський край
показать весь комментарий
08.09.2025 10:07 Ответить
...і як скоро ціна на кацапії досягне рівня цін на паливо в Україні? Років за 5?
показать весь комментарий
08.09.2025 10:22 Ответить
Шифрувальщики хрєнові, так ніби кацапи не знали, куди били
показать весь комментарий
08.09.2025 08:52 Ответить
Саме так. Вже бісить оце "один з" кожного разу. Для чого цей маразм? Чи знати правду дозволено лише кацапам, українці мають бути тупими баранами?
показать весь комментарий
08.09.2025 09:26 Ответить
Лідор обіцяв тільки світло , і то не факт шо всім.
показать весь комментарий
08.09.2025 08:54 Ответить
всім, але в кінці тунелю
показать весь комментарий
08.09.2025 08:56 Ответить
до кінця 2027 році підприємтсва нових українських олігархів будуть виробляти тисячі відео про ракети та мільйони про БПЛА
показать весь комментарий
08.09.2025 08:55 Ответить
Хероватенький начальник з/д станції з Шуріка виходить, і ешелони його диряві.Такому навіть обхід колій доручати то вже мінімум злочинна недбалість.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:15 Ответить
"Любі" мої малороси---це вам привітання від вашого братнього народу. Можливо комусь із вас дійде,що московія була і є найлютішим ворогом для України.
показать весь комментарий
08.09.2025 09:24 Ответить
Де було про?
показать весь комментарий
08.09.2025 09:35 Ответить
Вдарити у відповідь нічим, тому банда зєлєнскава розіграє чергову виставу для лохторату, типу напад на сперменка або навіть жеку кошового мобілізують. Цирк мусить бути
показать весь комментарий
08.09.2025 09:50 Ответить
 
 