Ликвидирован пожар на промышленном предприятии в Киевской области, вызванный атакой РФ, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали возгорание на промышленном предприятии в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью в результате атаки российских БпЛА произошло возгорание на промышленном предприятии. Пожар ликвидирован.

На месте работали 29 спасателей и 5 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

Фото: Промпредприятие в Киевской области после обстрела / ГСЧС

"Взрывной волной также повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе", - говорится в сообщении.

Ранее в Минэнерго сообщили, что враг массированно атаковал объект тепловой генерации в Киевской области.