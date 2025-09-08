РУС
Ликвидирован пожар на промышленном предприятии в Киевской области, вызванный атакой РФ, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ

Спасатели ликвидировали возгорание на промышленном предприятии в Киевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, ночью в результате атаки российских БпЛА произошло возгорание на промышленном предприятии. Пожар ликвидирован.

На месте работали 29 спасателей и 5 единиц техники.

Погибших и пострадавших нет.

Также читайте: Войска РФ атаковали "шахедами" Киевщину: ранена 18-летняя девушка, есть повреждения в трех районах

Промышленное предприятие в Киевской области после обстрела
Фото: Промпредприятие в Киевской области после обстрела / ГСЧС
Промышленное предприятие в Киевской области после обстрела
Фото: Промпредприятие на Киевщине после обстрела / ГСЧС
Промышленное предприятие в Киевской области после обстрела
Фото: Промпредприятие в Киевской области после обстрела / ГСЧС
Промышленное предприятие в Киевской области после обстрела
Фото: Промпредприятие в Киевской области после обстрела / ГСЧС

"Взрывной волной также повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе", - говорится в сообщении.

Ранее в Минэнерго сообщили, что враг массированно атаковал объект тепловой генерации в Киевской области.

Киевская область (4330) пожар (6031) ГСЧС (5121) дроны (4572) Обуховский район (22)
Молодці!
