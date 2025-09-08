Ликвидирован пожар на промышленном предприятии в Киевской области, вызванный атакой РФ, - ГСЧС. ФОТОРЕПОРТАЖ
Спасатели ликвидировали возгорание на промышленном предприятии в Киевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
Как отмечается, ночью в результате атаки российских БпЛА произошло возгорание на промышленном предприятии. Пожар ликвидирован.
На месте работали 29 спасателей и 5 единиц техники.
Погибших и пострадавших нет.
"Взрывной волной также повреждены здания торгового центра и фитнес-клуба в Обуховском районе", - говорится в сообщении.
Ранее в Минэнерго сообщили, что враг массированно атаковал объект тепловой генерации в Киевской области.
