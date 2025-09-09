УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9447 відвідувачів онлайн
Новини Фото Війна Ізраїлю проти ХАМАС Удар Ізраїлю по Катару
3 351 34

Ізраїль атакував керівництво ХАМАС у Катарі: попередньо, ліквідовано головного перемовника. ФОТОрепортаж

9 серпня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по високопоставленим чиновникам ХАМАСу в столиці Катару Досі. Президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" для атаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, катарську Al-Jazeera та ЦАХАЛ.

Відомо, що цілями було вище керівництво терористичної організації ХАМАС.

Офіс прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу опублікував заяву після ізраїльських ударів по Досі.

"Сьогоднішня операція проти вищих керівників терористичної організації ХАМАС була повністю незалежною операцією Ізраїлю. Ізраїль її ініціював, Ізраїль її провів, і Ізраїль бере на себе повну відповідальність", - йдеться у заяві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про теракт в Єрусалимі: Терор ніколи не є рішенням і не може бути прийнятним

Ізраїль атакував керівництво ХАМАС у столиці Катару 9 вересня
Ізраїль атакував керівництво ХАМАС у столиці Катару 9 вересня

Високопосадовці ХАМАСу зустрілось у Досі, щоб обговорити останню пропозицію Дональда Трампа щодо завершення бойових дій.

Ізраїль атакував керівництво ХАМАС у столиці Катару 9 вересня

За даними ізраїльських та катарських медіа, попередньо, Ізраїль ліквідував головного переговірника ХАМАС Халіля аль-Хайя. Але Reuters із посиланням на джерела та низька арабських ЗМІ пишуть, що все керівництво ХАМАС пережило атаку.

Ізраїль атакував керівництво ХАМАС у столиці Катару 9 вересня

Ізраїльський чиновник заявив CNN, що Сполучені Штати були повідомлені про напад заздалегідь.

Ізраїльський "12 канал" з посиланням на ізраїльського високопосадовця повідомляє, що американський президент Дональд Трамп дав "зелене світло" для атаки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп вимагає у ХАМАС відпустити заручників: Це останнє попередження

Автор: 

Ізраїль (1823) Катар (259) атака (508) Хамас (202)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
шо досі війну не закінчили ,рудий же казав шо всіх помирив
показати весь коментар
09.09.2025 18:24 Відповісти
+7
хамасу нема віри теж саме як і пуйлу
показати весь коментар
09.09.2025 18:30 Відповісти
+6
МОЛОДЦІ!
показати весь коментар
09.09.2025 18:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
шо досі війну не закінчили ,рудий же казав шо всіх помирив
показати весь коментар
09.09.2025 18:24 Відповісти
МОЛОДЦІ!
показати весь коментар
09.09.2025 18:26 Відповісти
Високопосадовці ХАМАСу зустрілось у Досі, щоб обговорити останню пропозицію Дональда Трампа щодо завершення бойових дій. Вот для них лично боевые действия и завершились.
показати весь коментар
09.09.2025 18:26 Відповісти
хамасу нема віри теж саме як і пуйлу
показати весь коментар
09.09.2025 18:30 Відповісти
Втім, як і Трампу.
показати весь коментар
09.09.2025 19:07 Відповісти
бінго!
показати весь коментар
09.09.2025 18:31 Відповісти
ЦАХАЛу-черговий респект...
показати весь коментар
09.09.2025 18:31 Відповісти
Просто деменция, что кому обещал
показати весь коментар
09.09.2025 18:35 Відповісти
+100500.
США дали разрешение своему союзнику обстрелять ракетами столицу другого своего союзника и убить переговощиков которых они (США) пригласили на переговоры.
Дурдом, короче
показати весь коментар
09.09.2025 19:14 Відповісти
Доха, Дубай, помойки которые возомнили себя Лондонами и Парижами.
показати весь коментар
09.09.2025 18:36 Відповісти
Дубай смітник? Та саме Париж зараз смітник. Там якраз арбів вже більше ніж у Дубаї. Та яких арабів - голожопих екстремістів
показати весь коментар
09.09.2025 19:00 Відповісти
Ти хоть был в том Дубае?
показати весь коментар
09.09.2025 19:41 Відповісти
Біба просто найщасливіший політик після приходу Трампа
показати весь коментар
09.09.2025 18:40 Відповісти
Ух, як сміливо, крутий рудий Донні. Увалити по керівництву ХАМАСу в столиці Катару))
А увалити по Пекіну, що б знищити бункерного маразматіка, нє? Чи цій гниді тільки червона доріжка та американські солдати на колінах.
Терміново Нобелівську премію миру рудому номінанту
показати весь коментар
09.09.2025 18:49 Відповісти
Оце я розумію перемовини!
показати весь коментар
09.09.2025 18:58 Відповісти
Тампон же розказував що домовився з ХАМАСом про мир і про заручників і нобелівську премію вже затребував за закінчення війни? Чи це в рамках мирних угод?
показати весь коментар
09.09.2025 18:59 Відповісти
А шо там басмачі з Катару говорять,щодо бомбардуванння їхньої столиці???
показати весь коментар
09.09.2025 19:05 Відповісти
Просят у Ирана черное знамя ждихада (на прокат)
показати весь коментар
09.09.2025 19:17 Відповісти
Ну, от... Тепер хай Катар заявляє "ноту протесту"... Бо це - реальне порушення суверенітету, і кордонів держави... Але - це цого "внутрішня" справа. (Тому - якщо захоче...).
показати весь коментар
09.09.2025 19:06 Відповісти
Катар це маленький, але розпухлий від нафтодоларів павук, який вирішив, що велика кількість грошей дає йому право вирішувати і спрямовувати політику Близького Сходу та й усього світу. Куди не тинься, будь-який вид і спосіб терору, підтримка будь-яких бандитських формувань, і в основі завжди знаходяться гроші катіарських шейхів.
Ось їм і дали зрозуміти, що багато грошей це добре, але все ж таки не головне
показати весь коментар
09.09.2025 19:22 Відповісти
Ось тут я з вами погоджуюсь.
показати весь коментар
09.09.2025 19:29 Відповісти
А если эти павуки скинутся на несколько ядерных бомб у той же русни и согреют вас как следует? Зло по всему миру скоратилось бы в размере в разы.
показати весь коментар
09.09.2025 19:31 Відповісти
Нах иди, Ваня.
Я с лахтинскими провокаторами с сегодняшней регистрацией дискуссии не иначинаю.
показати весь коментар
09.09.2025 19:33 Відповісти
Ну, що сказать? Я, просто, "констатував факт"... І не більше... А там, хай "шейхи" "рєпу чухають" - чи варто "пригрівать", та пригодовувать" "бандюків"?... Йорданія уже "пригрівала"...
показати весь коментар
09.09.2025 19:34 Відповісти
Аллах цій публіці відсипав від своїх щедрот порівну. А далі, як знаєте.
Ірак та Сирія свої нафтмільярди перетворили на гори іржавої зброї, а самі живуть у вічній злиднях та у війні.
Кувейт, Дубай та Саудія, навпаки, живуть мирно і всі пускають на розкіш та підвищення рівня життя.
А Катар зайняв проміжну позицію між ними. Сам не озброюється і не воює, проте фінансує всі війни на Близькому Сході.
показати весь коментар
09.09.2025 19:43 Відповісти
Про зелене світло від Трампа - це точний хід. Бо Трамп не згадає: може і не давав, а може і дав...
показати весь коментар
09.09.2025 19:11 Відповісти
+++
показати весь коментар
09.09.2025 19:18 Відповісти
А якби Україна так само спробувала вдарити по придністров'ю чи бульбостану, то миттєво була б оголошена країною-терористом.
показати весь коментар
09.09.2025 19:15 Відповісти
собакам собача смерть
показати весь коментар
09.09.2025 19:18 Відповісти
Сказали немцы в 1943 году? Или про что сейчас комментарий?
показати весь коментар
09.09.2025 19:30 Відповісти
В принципе хамасята теперь имеют право убивать евреев и членов их семей в любой точке мира - не? Переговорщиков нельзя убивать - этому правилу тысячи лет. Именно из-за убийства переговорщиков хан Батый поимел всю киевскую Русь во все щеки и булки. Хамасятам надо перенять тактику евреев и творить беспредел в любой точке земного шарика. Глядишь террористы а ля русня - станут сговорчивее.
показати весь коментар
09.09.2025 19:29 Відповісти
С террористами переговоры не ведут.
показати весь коментар
09.09.2025 19:48 Відповісти
Чому радієте?! Думаєте ізраїльські відморозки чимось "краще" москальських відморозків?! ХАМАС,звісно,мерзотники,Катар,звісно,не дружній Ізраїлю але удари по суверенній території іншої держави це шлях тероризму й беззаконня,"СВО" у Ізраїльській версії-те ж "обгрунтування" й виправдання!
показати весь коментар
09.09.2025 19:46 Відповісти
А Украина вела себя как ХАМАС по отношению к России? НЕТ. Это разные ситуации.
показати весь коментар
09.09.2025 19:49 Відповісти
 
 