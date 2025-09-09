Ізраїль атакував керівництво ХАМАС у Катарі: попередньо, ліквідовано головного перемовника. ФОТОрепортаж

9 серпня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по високопоставленим чиновникам ХАМАСу в столиці Катару Досі. Президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" для атаки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, катарську Al-Jazeera та ЦАХАЛ.

Відомо, що цілями було вище керівництво терористичної організації ХАМАС.

Офіс прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу опублікував заяву після ізраїльських ударів по Досі.

"Сьогоднішня операція проти вищих керівників терористичної організації ХАМАС була повністю незалежною операцією Ізраїлю. Ізраїль її ініціював, Ізраїль її провів, і Ізраїль бере на себе повну відповідальність", - йдеться у заяві.

Високопосадовці ХАМАСу зустрілось у Досі, щоб обговорити останню пропозицію Дональда Трампа щодо завершення бойових дій.

За даними ізраїльських та катарських медіа, попередньо, Ізраїль ліквідував головного переговірника ХАМАС Халіля аль-Хайя. Але Reuters із посиланням на джерела та низька арабських ЗМІ пишуть, що все керівництво ХАМАС пережило атаку.

Ізраїльський чиновник заявив CNN, що Сполучені Штати були повідомлені про напад заздалегідь.

Ізраїльський "12 канал" з посиланням на ізраїльського високопосадовця повідомляє, що американський президент Дональд Трамп дав "зелене світло" для атаки.

