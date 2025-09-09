Ізраїль атакував керівництво ХАМАС у Катарі: попередньо, ліквідовано головного перемовника. ФОТОрепортаж
9 серпня армія оборони Ізраїлю завдала ударів по високопоставленим чиновникам ХАМАСу в столиці Катару Досі. Президент США Дональд Трамп дав "зелене світло" для атаки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News, катарську Al-Jazeera та ЦАХАЛ.
Відомо, що цілями було вище керівництво терористичної організації ХАМАС.
Офіс прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу опублікував заяву після ізраїльських ударів по Досі.
"Сьогоднішня операція проти вищих керівників терористичної організації ХАМАС була повністю незалежною операцією Ізраїлю. Ізраїль її ініціював, Ізраїль її провів, і Ізраїль бере на себе повну відповідальність", - йдеться у заяві.
Високопосадовці ХАМАСу зустрілось у Досі, щоб обговорити останню пропозицію Дональда Трампа щодо завершення бойових дій.
За даними ізраїльських та катарських медіа, попередньо, Ізраїль ліквідував головного переговірника ХАМАС Халіля аль-Хайя. Але Reuters із посиланням на джерела та низька арабських ЗМІ пишуть, що все керівництво ХАМАС пережило атаку.
Ізраїльський чиновник заявив CNN, що Сполучені Штати були повідомлені про напад заздалегідь.
Ізраїльський "12 канал" з посиланням на ізраїльського високопосадовця повідомляє, що американський президент Дональд Трамп дав "зелене світло" для атаки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
США дали разрешение своему союзнику обстрелять ракетами столицу другого своего союзника и убить переговощиков которых они (США) пригласили на переговоры.
Дурдом, короче
А увалити по Пекіну, що б знищити бункерного маразматіка, нє? Чи цій гниді тільки червона доріжка та американські солдати на колінах.
Терміново Нобелівську премію миру рудому номінанту
Ось їм і дали зрозуміти, що багато грошей це добре, але все ж таки не головне
Я с лахтинскими провокаторами с сегодняшней регистрацией дискуссии не иначинаю.
Ірак та Сирія свої нафтмільярди перетворили на гори іржавої зброї, а самі живуть у вічній злиднях та у війні.
Кувейт, Дубай та Саудія, навпаки, живуть мирно і всі пускають на розкіш та підвищення рівня життя.
А Катар зайняв проміжну позицію між ними. Сам не озброюється і не воює, проте фінансує всі війни на Близькому Сході.