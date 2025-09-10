У Білорусі під Мінськом будують військову базу: на одній з них можуть розмістити "Орєшнік", – ЗМІ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Білорусі взялися будувати нові військові бази – один з таких об’єктів поблизу Мінська може мати стратегічне значення для Росії у війні проти України. На базі колишнього радянського табору "Павлівка" споруджують комплекс, де, за оцінками експертів, можуть розмістити сучасний балістичний ракетний комплекс "Орєшник".

Будівництво розкрили журналісти "Схем" разом із білоруською редакцією та естонськими виданнями Delfi Estonia і Eesti Ekspress, повідомляє Цензор.НЕТ.

Роботи тут розпочалися у червні 2024 року і станом на вересень 2025 року розмір будмайданчика сягнув понад 2 квадратних кілометри. Територія нагадує величезне військове містечко: зведені склади, ангари для техніки та підготовлені фундаменти для майбутніх будівель.

Журналісти, аналізуючи фото, зафіксували не лише вже готові споруди, але й додаткові будівельні майданчики, пов’язані між собою дорожньою мережею. Це свідчить про перспективу подальшого розширення.

Мінськ же своєю чергою жодним чином не коментує проєкт. У відкритих документах немає згадок про будівництво.

Читайте: Польща закриває кордон із Білоруссю на тлі навчань "Захід-2025", - Туск