В Беларуси под Минском строят военную базу: на одной из них могут разместить "Орешник", – СМИ. ВИДЕО+ФОТО

В Беларуси взялись строить новые военные базы - один из таких объектов вблизи Минска может иметь стратегическое значение для России в войне против Украины. На базе бывшего советского лагеря "Павловка" сооружают комплекс, где, по оценкам экспертов, могут разместить современный баллистический ракетный комплекс "Орешник".

Строительство раскрыли журналисты "Схем" вместе с белорусской редакцией и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress, сообщает Цензор.НЕТ.

Работы здесь начались в июне 2024 года и по состоянию на сентябрь 2025 года размер стройплощадки достиг более 2 квадратных километров. Территория напоминает огромный военный городок: возведены склады, ангары для техники и подготовлены фундаменты для будущих зданий.

Журналисты, анализируя фото, зафиксировали не только уже готовые сооружения, но и дополнительные строительные площадки, связанные между собой дорожной сетью. Это свидетельствует о перспективе дальнейшего расширения.

Минск же в свою очередь никак не комментирует проект. В открытых документах нет упоминаний о строительстве.

От якраз хороша ціль для "заблудившихся" польських БПЛА...
10.09.2025 15:07
А поляки будуть вручати цілі ноти протеста..
10.09.2025 15:08
Біля кордонів Балтії та Фінляндії теж. Здається і біля Норвегії. ( Там є такий маленький апендицит ( клаптик землі) який невідомо чому належить Пітьмі , він доходить до офіційного кордону Норвегії . Щоправда більша частина Норвегії не під ударом - хіба що вони ломануться навпростець через сніги Фінляндії і ліси Швеції.... щоб впертись в норвезькі гори.. але це вже війна з трьома Скандинавськими країнами в НаТО. Більше треба перейматись за морські нафтові платформи...
Хто забув: рашка своїми виєбоннами у 2022му сама втратила нафтовий і газовий ринок Європи на 90% і туди зайшла Норвегія.
10.09.2025 15:49
 
 