В Беларуси под Минском строят военную базу: на одной из них могут разместить "Орешник", – СМИ. ВИДЕО+ФОТО

В Беларуси взялись строить новые военные базы - один из таких объектов вблизи Минска может иметь стратегическое значение для России в войне против Украины. На базе бывшего советского лагеря "Павловка" сооружают комплекс, где, по оценкам экспертов, могут разместить современный баллистический ракетный комплекс "Орешник".

Строительство раскрыли журналисты "Схем" вместе с белорусской редакцией и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress.

Работы здесь начались в июне 2024 года и по состоянию на сентябрь 2025 года размер стройплощадки достиг более 2 квадратных километров. Территория напоминает огромный военный городок: возведены склады, ангары для техники и подготовлены фундаменты для будущих зданий.

Журналисты, анализируя фото, зафиксировали не только уже готовые сооружения, но и дополнительные строительные площадки, связанные между собой дорожной сетью. Это свидетельствует о перспективе дальнейшего расширения.

Минск же в свою очередь никак не комментирует проект. В открытых документах нет упоминаний о строительстве.

