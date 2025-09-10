В Беларуси под Минском строят военную базу: на одной из них могут разместить "Орешник", – СМИ. ВИДЕО+ФОТО
В Беларуси взялись строить новые военные базы - один из таких объектов вблизи Минска может иметь стратегическое значение для России в войне против Украины. На базе бывшего советского лагеря "Павловка" сооружают комплекс, где, по оценкам экспертов, могут разместить современный баллистический ракетный комплекс "Орешник".
Строительство раскрыли журналисты "Схем" вместе с белорусской редакцией и эстонскими изданиями Delfi Estonia и Eesti Ekspress, сообщает Цензор.НЕТ.
Работы здесь начались в июне 2024 года и по состоянию на сентябрь 2025 года размер стройплощадки достиг более 2 квадратных километров. Территория напоминает огромный военный городок: возведены склады, ангары для техники и подготовлены фундаменты для будущих зданий.
Журналисты, анализируя фото, зафиксировали не только уже готовые сооружения, но и дополнительные строительные площадки, связанные между собой дорожной сетью. Это свидетельствует о перспективе дальнейшего расширения.
Минск же в свою очередь никак не комментирует проект. В открытых документах нет упоминаний о строительстве.
Хто забув: рашка своїми виєбоннами у 2022му сама втратила нафтовий і газовий ринок Європи на 90% і туди зайшла Норвегія.