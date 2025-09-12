Доба на Донеччині: двоє загиблих і один поранений, ворог 30 разів атакував область. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби під обстрілами російських військ перебували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 12 вересня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Покровську зруйновано будинок. У Добропіллі пошкоджено адмінбудівлю.

Краматорський район

У Лимані зруйновано 2 господарчі споруди, в Олександрівці пошкоджено 6 будинків, у Калениках загинула людина, знищено вантажівку. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Самарському Новодонецької громади пошкоджено багатоповерхівку. В Андріївці зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено 2 гаражі. У Костянтинівці 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено 20 приватних будинків, 6 багатоповерхівок, 2 адмінбудівлі, промислову будівлю, 3 автівки і 8 гаражів.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 будинки.

Зазначається, що загалом за добу росіяни 30 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 374 людини, у тому числі 45 дітей.















