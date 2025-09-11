УКР
Росіяни атакували Костянтинівку: є загиблі, зруйновано житло та інфраструктуру. ФОТОрепортаж

У ніч на 11 вересня та вранці російські війська завдали ударів по Костянтинівці в Донецькій області із застосуванням ФАБ-250, ракет та FPV-дронів.

Про це повідомив начальник МВА Сергій Горбунов, передає Цензор.НЕТ.

Так, вночі російська авіація завдала удару по Костянтинівці в Донецькій області авіабомбами ФАБ-250.

За попередніми даними, під завалами одного зі зруйнованих будинків могли опинитися троє мешканців. Було проведено заходи з ліквідації наслідків авіаудару та деблокування людей. У результаті робіт з-під завалів будинку деблоковано одного цивільного мешканця. Його стан оцінюється як легкий. Встановлено також, що ще одна цивільна особа загинула, діставши тілесні ушкодження, несумісні з життям. Її тіло наразі залишається під завалами. Ще одна особа, яка, за попередніми даними, могла перебувати в будинку під час авіаудару, там не була.

Також дивіться: Триває евакуація з прифронтової Костянтинівки: рятувальники вивезли ще 5 жителів. ВIДЕО

Обстріли Костянтинівки 11 вересня

Повідомляється, що більше десяти приватних будинків, 3 фасади багатоквартирних будинків та фасад закладу освіти зазнали пошкодження в результаті цієї атаки.

Крім того, зранку ворог продовжив обстріли міста. Противник відкрив вогонь зі ствольної артилерії та вдарив 5-ма ракетами РСЗВ "Смерч, ударним FPV-дроном. Внаслідок обстрілів пошкоджено три багатоповерхівки, фасад адміністративної будівлі, ⁠8 гаражних приміщень, вантажний та два легкові автомобілі. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих серед населення.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Краматорську рятувальники опинилися під повторним ударом росіян: уламки пошкодили пожежну автодрабину. ФОТОрепортаж

"Ворожі атаки спрямовані виключно проти цивільної інфраструктури та мирних жителів. Не зволікайте з евакуацією! Залишатися — смертельно небезпечно!" - наголосив начальник МВА.

