П’ятеро людей, серед них 13-річний хлопчик, постраждали через ворожі атаки на Нікопольщину. ФОТОрепортаж
Упродовж дня суботи, 13 вересня, російські загарбники здійснили майже 40 атак по Нікопольському району Дніпропетровської області. Постраждали п'ятеро осіб, серед них дитина.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Протягом дня – майже чотири десятки атак на Нікопольщину. Райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Агресор бив безпілотниками та артилерією", - сказано в повідомленні.
Через російські атаки постраждали п'ятеро людей. Серед них – 13-річний хлопчик. Його госпіталізували, а також 37-річну жінку. Інші постраждалі перебуватимуть на амбулаторному лікуванні.
Внаслідок ворожих обстрілів у районі пошкоджені 2 підприємства, спорткомплекс та спортшкола, ліцей, 2 магазини, аптека, перукарня. Понівечені 5 багатоквартирних будинків. Зайнялася приватна оселя – вогонь вгамували. Зачепило лінії електропередач.
Також впродовж дня під ударом була і Синельниківщина. Окупанти спрямували БпЛА на Межівську і Слов'янську громади.
Виникли пожежі на сільгосппідприємстві та у приватному будинку. Їх загасили. Пошкоджене транспортне підприємство.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль