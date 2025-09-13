П’ятеро людей, серед них 13-річний хлопчик, постраждали через ворожі атаки на Нікопольщину. ФОТОрепортаж

Упродовж дня суботи, 13 вересня, російські загарбники здійснили майже 40 атак по Нікопольському району Дніпропетровської області. Постраждали п'ятеро осіб, серед них дитина.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Протягом дня – майже чотири десятки атак на Нікопольщину. Райцентр, Марганецьку, Мирівську, Покровську громади. Агресор бив безпілотниками та артилерією", - сказано в повідомленні.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Через російські атаки постраждали п'ятеро людей. Серед них – 13-річний хлопчик. Його госпіталізували, а також 37-річну жінку. Інші постраждалі перебуватимуть на амбулаторному лікуванні.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів у районі пошкоджені 2 підприємства, спорткомплекс та спортшкола, ліцей, 2 магазини, аптека, перукарня. Понівечені 5 багатоквартирних будинків. Зайнялася приватна оселя – вогонь вгамували. Зачепило лінії електропередач.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Також впродовж дня під ударом була і Синельниківщина. Окупанти спрямували БпЛА на Межівську і Слов'янську громади.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Виникли пожежі на сільгосппідприємстві та у приватному будинку. Їх загасили. Пошкоджене транспортне підприємство.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

