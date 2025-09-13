Рашисти вдарили по Нікопольщині та Синельниківщині: 2 людини поранені, є пошкодження. ФОТО

У ніч проти суботи, 13 вересня 2025 року, війська РФ обстрілювали територію Нікопольщини та Синельниківщини Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, по Нікопольщині агресор поцілив FPV-дронами та артилерією. Атакував райцентр і Марганецьку громаду.

За уточненими даними, через вечірній обстріл Нікополя пошкоджені релігійна установа, 3 багатоквартирні будинки, лінія електропередач.

Як наголосили в ОВА, по Синельниківщині російська армія била безпілотниками і КАБами. Тероризувала Дубовиківську, Межівську, Покровську громади.

"Поранені двоє чоловіків. Зайнялися комбайн, адмінбудівля та приватний будинок", - уточнив Лисак.

Фото: Дніпропетровська ОВА

За інформацією ПвК, над областю захисники збили 3 БпЛА.