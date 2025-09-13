Рашисты нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам: 2 человека ранены, есть повреждения. ФОТО
В ночь на субботу, 13 сентября 2025 года, войска РФ обстреливали территорию Никопольщины и Синельниковщины Днепропетровской области.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, по Никопольщине агрессор попал FPV-дронами и артиллерией. Атаковал райцентр и Марганецкую громаду.
По уточненным данным, из-за вечернего обстрела Никополя повреждены религиозное учреждение, 3 многоквартирных дома, линия электропередач.
Как отметили в ОВА, по Синельниковщине российская армия била беспилотниками и КАБами. Терроризировала Дубовиковскую, Межевскую, Покровскую громады.
"Ранены двое мужчин. Загорелись комбайн, админздание и частный дом", - уточнил Лысак.
По информации ПвК, над областью защитники сбили 3 БПЛА.
