Рашисты нанесли удары по Никопольскому и Синельниковскому районам: 2 человека ранены, есть повреждения. ФОТО

В ночь на субботу, 13 сентября 2025 года, войска РФ обстреливали территорию Никопольщины и Синельниковщины Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, по Никопольщине агрессор попал FPV-дронами и артиллерией. Атаковал райцентр и Марганецкую громаду.

По уточненным данным, из-за вечернего обстрела Никополя повреждены религиозное учреждение, 3 многоквартирных дома, линия электропередач.

Как отметили в ОВА, по Синельниковщине российская армия била беспилотниками и КАБами. Терроризировала Дубовиковскую, Межевскую, Покровскую громады.

"Ранены двое мужчин. Загорелись комбайн, админздание и частный дом", - уточнил Лысак.

Фото: Днепропетровская ОГА

Фото: Днепропетровская ОВА

По информации ПвК, над областью защитники сбили 3 БПЛА.