РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9454 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
262 0

Число раненых вследствие российских атак по Никопольскому району возросло до трех. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 12 сентября российские захватчики атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Один человек погиб, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь день под атаками - Никопольщина. Взрывы раздавались в райцентре, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Враг бил беспилотниками и артиллерией. К сожалению, есть погибшая. А кроме двух мужчин, пострадала 78-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении", - сказано в сообщении.

обстрелы Никопольщины
Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Из-за российских обстрелов повреждены 2 многоквартирных, 13 частных домов. Один из них загорелся, пожар потушили. Изуродованы кафе, 7 хозяйственных построек, авто, газопроводы и линия электропередач.

обстрелы Никопольщины
Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Также захватчики с БпЛА атаковали Межевскую громаду Синельниковского района. Загорелись частный дом и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили.

обстрелы Никопольщины
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольщины, вследствие чего погибла 66-летняя женщина.

обстрелы Никопольщины
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА
обстрелы Никопольщины
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА
обстрелы Никопольщины
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА

Смотрите также: Россияне ранили жителя Марганца, Никопольщину атаковали "Градами", артиллерией и беспилотниками. ФОТО

Автор: 

обстрел (29512) Никополь (1179) Днепропетровская область (4444) Никопольский район (428) Синельниковский район (232)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 