Число раненых вследствие российских атак по Никопольскому району возросло до трех. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 12 сентября российские захватчики атаковали Никопольский и Синельниковский районы Днепропетровщины. Один человек погиб, еще трое - получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"Весь день под атаками - Никопольщина. Взрывы раздавались в райцентре, Марганецкой, Мировской, Покровской громадах. Враг бил беспилотниками и артиллерией. К сожалению, есть погибшая. А кроме двух мужчин, пострадала 78-летняя женщина. Она на амбулаторном лечении", - сказано в сообщении.

Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Из-за российских обстрелов повреждены 2 многоквартирных, 13 частных домов. Один из них загорелся, пожар потушили. Изуродованы кафе, 7 хозяйственных построек, авто, газопроводы и линия электропередач.

Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Также захватчики с БпЛА атаковали Межевскую громаду Синельниковского района. Загорелись частный дом и здание, которое не эксплуатировалось. Огонь потушили.

Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удар из артиллерии по Марганецкой громаде Никопольщины, вследствие чего погибла 66-летняя женщина.

