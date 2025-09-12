УКР
Кількість поранених внаслідок російських атак по Нікопольщині зросла до трьох. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 12 вересня російські загарбники атакували Нікопольський і Синельниківський райони Дніпропетровщини. Одна людина загинула, ще троє - зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Увесь день під атаками – Нікопольщина. Вибухи лунали у райцентрі, Марганецькій, Мирівській, Покровській громадах. Ворог бив безпілотниками та артилерією. На жаль, є загибла. А окрім двох чоловіків, постраждала 78-річна жінка. Вона на амбулаторному лікуванні",", - сказано в повідомленні.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Через російські обстріли пошкоджені 2 багатоквартирні, 13 приватних будинків. Один з них загорівся, пожежу загасили. Понівечені кафе, 7 господарських споруд, авто, газогони та лінія електропередач.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Також загарбники з БпЛА атакували Межівську громаду Синельниківського району. Зайнялися приватний будинок і будівля, що не експлуатувалася. Вогонь приборкали.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

Раніше повідомлялося, що російські окупанти завдали удару з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольщини, внаслідок чого загинула 66-річна жінка.

Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА
Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА
Фото: телеграм-канал очільника Дніпропетровської ОВА

