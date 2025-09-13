РУС
Пятеро человек, среди них 13-летний мальчик, пострадали из-за вражеских атак на Никопольский район. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня субботы, 13 сентября, российские захватчики совершили почти 40 атак по Никопольскому району Днепропетровской области. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение дня - почти четыре десятка атак на Никопольщину. Райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую громады. Агрессор бил беспилотниками и артиллерией", - сказано в сообщении.

обстрелы Никопольщины
Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Из-за российских атак пострадали пять человек. Среди них - 13-летний мальчик. Его госпитализировали, а также 37-летнюю женщину. Другие пострадавшие будут находиться на амбулаторном лечении.

обстрелы Никопольщины
Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Вследствие вражеских обстрелов в районе повреждены 2 предприятия, спорткомплекс и спортшкола, лицей, 2 магазина, аптека, парикмахерская. Повреждены 5 многоквартирных домов. Загорелся частный дом - огонь потушили. Задело линии электропередач.

обстрелы Никопольщины
Фото: телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА

Также в течение дня под ударом была и Синельниковщина. Оккупанты направили БпЛА на Межевскую и Славянскую громады.

обстрелы Никопольщины
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОГА

Возникли пожары на сельхозпредприятии и в частном доме. Их потушили. Повреждено транспортное предприятие.

обстрелы Никопольщины
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА
обстрелы Никопольщины
Фото: телеграм-канал главы Днепропетровской ОВА

обстрел Никополь Днепропетровская область Никопольский район Синельниковский район
