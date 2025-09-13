Пятеро человек, среди них 13-летний мальчик, пострадали из-за вражеских атак на Никопольский район. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня субботы, 13 сентября, российские захватчики совершили почти 40 атак по Никопольскому району Днепропетровской области. Пострадали пять человек, среди них ребенок.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение дня - почти четыре десятка атак на Никопольщину. Райцентр, Марганецкую, Мировскую, Покровскую громады. Агрессор бил беспилотниками и артиллерией", - сказано в сообщении.

Из-за российских атак пострадали пять человек. Среди них - 13-летний мальчик. Его госпитализировали, а также 37-летнюю женщину. Другие пострадавшие будут находиться на амбулаторном лечении.

Вследствие вражеских обстрелов в районе повреждены 2 предприятия, спорткомплекс и спортшкола, лицей, 2 магазина, аптека, парикмахерская. Повреждены 5 многоквартирных домов. Загорелся частный дом - огонь потушили. Задело линии электропередач.

Также в течение дня под ударом была и Синельниковщина. Оккупанты направили БпЛА на Межевскую и Славянскую громады.

Возникли пожары на сельхозпредприятии и в частном доме. Их потушили. Повреждено транспортное предприятие.

