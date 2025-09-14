Доба на Херсонщині: під ударами Інгулець, Херсон та Антонівка, загинула людина, 8 поранених. ФОТО

Російські війська продовжують завдавати ударів по правобережжю Херсонської області. Минулої доби по населених пунктах противник бив із артилерії, мінометів, БпЛА, зокрема FPV-дронів, застосував авіаційні бомби та ударні безпілотники.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, під авіаційними ударами перебував Інгулець. Окупанти скерували на нього кілька ударних дронів типу "Шахед", а потім скинули попередньо дві авіабомби. Внаслідок вибухів КАБів загинула 49-річна місцева жителька. Поранено п’ятьох цивільних: три жінки віком 59, 60 та 63 роки зазнали вибухових травм, закритих черепно-мозкових травм, контузій та уламкових поранень. Ще дві жінки віком 63 та 64 роки дістали вибухові травми та уламкові поранення. Останній надано медичну допомогу на місці, від госпіталізації вона відмовилась.

Вранці в Антонівці через скид із БпЛА поранення дістав 50-річний місцевий житель, у нього діагностовано мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення. Чоловік самостійно звернувся до медичного закладу.

У Дніпровському районі Херсона внаслідок ворожого артилерійського обстрілу пошкоджено два приватні будинки, газогін. Поранення дістали двоє місцевих жительок: у 58-річної жінки діагностовано вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, уламкові поранення плеча та передпліччя; у 61-річної жінки – вибухову травму, закриту черепно-мозкову травму, перелом пальця правої стопи та контузію. Постраждалих доправили до лікарні в середньому стані тяжкості.