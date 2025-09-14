Сутки в Херсонской области: под ударами Ингулец, Херсон и Антоновка, погиб человек, 8 раненых. ФОТО

Российские войска продолжают наносить удары по правобережью Херсонской области. За прошедшие сутки по населенным пунктам противник бил из артиллерии, минометов, БпЛА, в частности FPV-дронов, применил авиационные бомбы и ударные беспилотники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, под авиационными ударами находился Ингулец. Оккупанты направили на него несколько ударных дронов типа "Шахед", а затем сбросили предварительно две авиабомбы. В результате взрывов КАБов погибла 49-летняя местная жительница. Ранены пятеро гражданских: три женщины в возрасте 59, 60 и 63 года получили взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые травмы, контузии и осколочные ранения. Еще две женщины в возрасте 63 и 64 года получили взрывные травмы и осколочные ранения. Последней оказана медицинская помощь на месте, от госпитализации она отказалась.

Утром в Антоновке из-за сбрасывания с БпЛА ранения получил 50-летний местный житель, у него диагностирована минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения. Мужчина самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Ингульцу на Херсонщине: под завалами дома обнаружили тело женщины





В Днепровском районе Херсона в результате вражеского артиллерийского обстрела повреждены два частных дома, газопровод. Ранения получили две местные жительницы: у 58-летней женщины диагностированы взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, осколочные ранения плеча и предплечья; у 61-летней женщины - взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма, перелом пальца правой стопы и контузия. Пострадавших доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.