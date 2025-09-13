Удар РФ по Ингульцу на Херсонщине: под завалами дома обнаружили тело женщины

Сегодня, 13 сентября, российская армия убила еще одну жительницу Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.



"Вследствие авиаудара по Ингульцу 49-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родственникам и близким", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело погибшей обнаружили под завалами дома.

Напомним, ранее сообщалось, что около 17:00 российские военные атаковали управляемыми авиабомбами Ингулец. В результате удара пострадали четыре человека.