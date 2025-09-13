РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5447 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
368 0

Удар РФ по Ингульцу на Херсонщине: под завалами дома обнаружили тело женщины

обстрелы Херсонской области
Фото: Національна поліція України

Сегодня, 13 сентября, российская армия убила еще одну жительницу Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Вследствие авиаудара по Ингульцу 49-летняя женщина получила травмы, несовместимые с жизнью. Мои соболезнования родственникам и близким", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело погибшей обнаружили под завалами дома.

Также смотрите: Сутки на Херсонщине: под ударами Херсон, Антоновка и Кизомыс, повреждены дома и медучреждение. ФОТОрепортаж

Напомним, ранее сообщалось, что около 17:00 российские военные атаковали управляемыми авиабомбами Ингулец. В результате удара пострадали четыре человека.

Автор: 

обстрел (29519) Херсонская область (5204) Херсонский район (578) Ингулец (3)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 