Удар РФ по Інгульцю на Херсонщині: під завалами будинку виявили тіло жінки

Фото: Національна поліція України

Сьогодні, 13 вересня, російська армія вбила ще одну жительку Херсонської області.

Про це повідомив Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок авіаудару по Інгульцю 49-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Мої співчуття родичам та близьким", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тіло загиблої виявили під завалами будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 17:00 російські військові атакували керованими авіабомбами Інгулець. Унаслідок удару постраждали четверо людей.

Автор: 

