Удар РФ по Інгульцю на Херсонщині: під завалами будинку виявили тіло жінки

Сьогодні, 13 вересня, російська армія вбила ще одну жительку Херсонської області.

Про це повідомив Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.



"Внаслідок авіаудару по Інгульцю 49-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Мої співчуття родичам та близьким", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тіло загиблої виявили під завалами будинку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що близько 17:00 російські військові атакували керованими авіабомбами Інгулець. Унаслідок удару постраждали четверо людей.