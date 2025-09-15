УКР
1 064 5

Ворог пізно ввечері завдав ракетного удару по Боромлянській громаді на Сумщині, 11 людей поранено. ФОТО

Пізно ввечері 14 вересня росіяни завдали ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді Сумської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай.

"Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані", - зазначив Григоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини: пошкоджено та зруйновано будинки. ФОТОрепортаж

Сумщина
Фото: Олег Григоров, Сумська ОВА
Сумщина
Фото: Олег Григоров, Сумська ОВА
Сумщина
Фото: Олег Григоров, Сумська ОВА

Автор: 

обстріл (30863) Сумська область (4228) Охтирський район (23)
Вранці по Тростянцю.
15.09.2025 08:58 Відповісти
тварі знищують наші засоби існування,щоб ми перетворилися в подібних ,,цивілізованих,, деградантів ,як ті що перетворили вартісну техніку в хлам.
15.09.2025 09:28 Відповісти
Тут 30 км до кордону , дронів різних типів більше чим пташок і ці "керівники" сконцентрували техніку в одному місці замість розосередити її. Та зрозуміло, "керівники" десь далеко сидять, війни не бачили і командують, такі й результати.
15.09.2025 09:52 Відповісти
Невже не зрозуміло
Потрібно міняти тактику збору урожаю
Зрозуміло незручно але безпечніше
В головне потрібно ,,повертати борги з процентами,,
