Ворог пізно ввечері завдав ракетного удару по Боромлянській громаді на Сумщині, 11 людей поранено. ФОТО

Пізно ввечері 14 вересня росіяни завдали ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді Сумської області.

про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай.

"Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані", - зазначив Григоров.

Фото: Олег Григоров, Сумська ОВА

