1 064 5
Ворог пізно ввечері завдав ракетного удару по Боромлянській громаді на Сумщині, 11 людей поранено. ФОТО
Пізно ввечері 14 вересня росіяни завдали ракетного удару по околиці села у Боромлянській громаді Сумської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай.
"Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані", - зазначив Григоров.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Потрібно міняти тактику збору урожаю
Зрозуміло незручно але безпечніше
В головне потрібно ,,повертати борги з процентами,,