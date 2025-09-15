Доба на Харківщині: під ударами Куп’янськ та Великий Бурлук, поранено чоловіка, здійнялися пожежі. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби, 14 вересня 2025 року, ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, внаслідок обстрілу в м. Куп'янськ постраждав 67-річний чоловік.

Також по допомогу медиків звернувся 49-річний чоловік, який 11 вересня постраждав внаслідок вибуху міни "Пелюстка" в м. Куп'янськ.

За даними ОВА, ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️2 КАБ;

▪️15 БпЛА типу "Герань-2";

▪️3 БпЛА типу "Молнія";

▪️1 fpv-дрон;

▪️1 БпЛА (тип встановлюється).

Наслідки ворожих обстрілів

Синєгубов також інформує, що через ворожі обстріли пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️у Куп'янському районі пошкоджено 3 приватні будинки, автомобіль (с. Новомиколаївка), 3 ангарні приміщення (с. Старовірівка), приватний будинок (с. Хатнє), підприємство (с. Приколотне), складські приміщення (сел. Великий Бурлук);

▪️у Ізюмському районі пошкоджено 3 приватні будинки (сел. Борова), приватний будинок (с. Підлиман);

▪️у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (с. Енергетиків).

За даними ДСНС, внаслідок нічної російської атаки БпЛА виникли пожежі на цивільних об’єктах на Харківщині.

Під ударом ворога були населені пункти Куп'янського та Лозівського районів. У селищі Великий Бурлук внаслідок обстрілу зайнялася нежитлова будівля. На території Близнюківської громади горів об’єкт транспортної інфраструктури.









"Рятувальники ліквідували всі займання. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.