Сутки в Харьковской области: под ударами Купянск и Великий Бурлук, ранен мужчина, начались пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки, 14 сентября 2025 года, вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате обстрела в г. Купянск пострадал 67-летний мужчина.
Также за помощью медиков обратился 49-летний мужчина, который 11 сентября пострадал в результате взрыва мины "Лепесток" в г. Купянск.
По данным ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:
▪️2 КАБ;
▪️15 БпЛА типа "Герань-2";
▪️3 БпЛА типа "Молния";
▪️1 fpv-дрон;
▪️1 БпЛА (тип устанавливается).
Последствия вражеских обстрелов
Синегубов также информирует, что из-за вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
▪️у Купянском районе повреждены 3 частных дома, автомобиль (с. Новониколаевка), 3 ангарных помещения (с. Староверовка), частный дом (с. Хатнее), предприятие (с. Приколотное), складские помещения (пос. Великий Бурлук);
▪️у Изюмском районе повреждены 3 частных дома (пос. Боровая), частный дом (с. Подлиман);
▪️у Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Энергетиков).
По данным ГСЧС, в результате ночной российской атаки БПЛА возникли пожары на гражданских объектах на Харьковщине.
Под ударом врага были населенные пункты Купянского и Лозовского районов. В поселке Великий Бурлук в результате обстрела загорелось нежилое здание. На территории Близнюковской громады горел объект транспортной инфраструктуры.
"Спасатели ликвидировали все возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
