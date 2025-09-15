РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9366 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Харьковщина
400 0

Сутки в Харьковской области: под ударами Купянск и Великий Бурлук, ранен мужчина, начались пожары. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки, 14 сентября 2025 года, вражеским ударам подверглись 7 населенных пунктов Харьковской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате обстрела в г. Купянск пострадал 67-летний мужчина.

Также за помощью медиков обратился 49-летний мужчина, который 11 сентября пострадал в результате взрыва мины "Лепесток" в г. Купянск.

По данным ОВА, враг активно применял по Харьковщине различные виды вооружения:

▪️2 КАБ;
▪️15 БпЛА типа "Герань-2";
▪️3 БпЛА типа "Молния";
▪️1 fpv-дрон;
▪️1 БпЛА (тип устанавливается).

Также смотрите: Бойцы ВСУ забросали логово оккупантов минами и взрывпакетами. ВИДЕО

Последствия вражеских обстрелов

Синегубов также информирует, что из-за вражеских обстрелов повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

▪️у Купянском районе повреждены 3 частных дома, автомобиль (с. Новониколаевка), 3 ангарных помещения (с. Староверовка), частный дом (с. Хатнее), предприятие (с. Приколотное), складские помещения (пос. Великий Бурлук);

▪️у Изюмском районе повреждены 3 частных дома (пос. Боровая), частный дом (с. Подлиман);

▪️у Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (с. Энергетиков).

По данным ГСЧС, в результате ночной российской атаки БПЛА возникли пожары на гражданских объектах на Харьковщине.

Под ударом врага были населенные пункты Купянского и Лозовского районов. В поселке Великий Бурлук в результате обстрела загорелось нежилое здание. На территории Близнюковской громады горел объект транспортной инфраструктуры.

последствия обстрелов Харьковщины
последствия обстрелов Харьковщины
последствия обстрелов Харьковщины
последствия обстрелов Харьковщины

"Спасатели ликвидировали все возгорания. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Автор: 

Харьковская область (1579) Купянский район (407) Великий Бурлук (7) Купянск (765)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 