Президентка Європарламенту Мецола прибула із візитом до Києва. ФОТО
Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула із візитом до Києва.
Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.
"Наступна зупинка: Київ", - зазначила вона.
