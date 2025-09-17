УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11379 відвідувачів онлайн
Новини Фото Візит Мецоли до України
803 1

Президентка Європарламенту Мецола прибула із візитом до Києва. ФОТО

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола прибула із візитом до Києва.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Наступна зупинка: Київ", - зазначила вона.

Читайте: Мецола про рішення Німеччини щодо далекобійної зброї для України: Позиція сильна та смілива. Їх безпека - безпека Європи

Президентка Європарламенту Мецола прибула до Києва

Автор: 

візит (1667) Європарламент (1069) Мецола Роберта (105)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вітаємо.
показати весь коментар
17.09.2025 10:02 Відповісти
 
 