1 183 1
Президент Европарламента Мецола прибыла с визитом в Киев. ФОТО
Президент Европейского парламента Роберта Мецола прибыла с визитом в Киев.
Об этом она сообщила в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
"Следующая остановка: Киев", - отметила она.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чайка Київ
показать весь комментарий17.09.2025 10:02 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль