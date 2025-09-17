Зняття з військового обліку за $15 000: судитимуть директора комунального закладу Київщини, - Офіс генпрокурора. ФОТО

До суду скеровано обвинувальний акт щодо директора одного з комунальних закладів Київської обласної ради, якого викрили на хабарництві.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

За даними слідства, посадовець вимагав та отримав 15 тис. доларів США за обіцянку "домовитися" з медичними працівниками щодо підготовки документів для зняття громадянина з військового обліку.

Його дії кваліфікували за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України - одержання неправомірної вигоди за вплив на рішення посадових осіб, поєднане з вимаганням.

