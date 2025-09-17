478 2
Снятие с воинского учета за $15 000: будут судить директора коммунального учреждения Киевской области, - Офис генпрокурора. ФОТО
В суд направлено обвинительное заключение в отношении директора одного из коммунальных учреждений Киевского областного совета, которого уличили во взяточничестве.
Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.
По данным следствия, чиновник требовал и получил 15 тыс. долларов США за обещание "договориться" с медицинскими работниками по подготовке документов для снятия гражданина с воинского учета.
Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц, соединенное с вымогательством.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
PREDATOR PREDATOR
показать весь комментарий17.09.2025 12:13 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
✘
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль