Снятие с воинского учета за $15 000: будут судить директора коммунального учреждения Киевской области, - Офис генпрокурора. ФОТО

В суд направлено обвинительное заключение в отношении директора одного из коммунальных учреждений Киевского областного совета, которого уличили во взяточничестве.

Об этом сообщила Киевская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

По данным следствия, чиновник требовал и получил 15 тыс. долларов США за обещание "договориться" с медицинскими работниками по подготовке документов для снятия гражданина с воинского учета.

Его действия квалифицировали по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - получение неправомерной выгоды за влияние на решение должностных лиц, соединенное с вымогательством.

